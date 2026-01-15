  1. В Украине

15 января отмечают День Управления государственной охраны

09:43, 15 января 2026
Профессиональный праздник учрежден указом Президента в 2025 году.
15 января отмечают День Управления государственной охраны
В Украине 15 января отмечают День Управления государственной охраны. Это профессиональный праздник военнослужащих и работников, обеспечивающих безопасность высших органов государственной власти и охрану важных государственных объектов.

Управление государственной охраны Украины – это государственный правоохранительный орган специального назначения, подчиненный Президенту Украины и подконтрольный Верховной Раде Украины.

С обретением Украиной независимости встал вопрос реформирования и совершенствования системы органов безопасности. В соответствии с Указом Президента Украины от 15 января 1992 года было создано Управление охраны высших должностных лиц. Но уже через полгода оно было переименовано в Управление государственной охраны Украины. До принятия Закона Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» от 1998 года подразделения Управления государственной охраны Украины действовали на основе Положения об Управлении государственной охраны Украины, которое было введено соответствующим Указом Президента Украины.

15 января 2025 года согласно Указу Президента установлен День Управления государственной охраны Украины, который отмечается ежегодно 15 января.

Украина какой сегодня праздник свято

Судебно-юридическая газета

