  1. В Україні

15 січня відзначають День Управління державної охорони

09:43, 15 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Професійне свято започатковане указом Президента у 2025 році.
15 січня відзначають День Управління державної охорони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні 15 січня відзначають День Управління державної охорони. Це професійне свято військовослужбовців і працівників, які забезпечують безпеку вищих органів державної влади та охорону важливих державних об’єктів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Управління державної охорони України – це державний правоохоронний орган спеціального призначення, що підпорядкований Президенту України та підконтрольний Верховній Раді України.

З набуттям Україною незалежності постало питання реформування і вдосконалення системи органів безпеки. Відповідно до Указу Президента України від 15 січня 1992 року було створено Управління охорони вищих посадових осіб. Та вже за півроку його було перейменовано в Управління державної охорони України. До прийняття Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» від 1998 року, підрозділи Управління державної охорони України діяли на основі Положення про Управління державної охорони України, що було введено відповідним Указом Президента України.

15 січня 2025 року згідно Указу Президента встановлено День Управління державної охорони України, який відзначається щороку 15 січня

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна яке сьогодні свято свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максимальна денна ставка за кредитами може впасти майже в 4 рази — законопроєкт

Парламентарі пропонують обмежити денну процентну ставку за споживчими кредитами, щоб зменшити фінансове навантаження на позичальників.

БЕБ може отримати доступ користування спеціальними радіочастотами: у Раді готують зміни до закону

Законопроєкт дозволить БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.

Відстрочка на 12 місяців для контрактників: законопроєкт готують до повторного другого читання

Проєкт закону направили Комітету для доопрацювання.

У Раді хочуть визначити межі Першого заступника і заступника Голови ВРУ щодо участі у ТСК

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради одночасно зможуть бути членами не більше двох тимчасових слідчих комісій.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]