Професійне свято започатковане указом Президента у 2025 році.

В Україні 15 січня відзначають День Управління державної охорони. Це професійне свято військовослужбовців і працівників, які забезпечують безпеку вищих органів державної влади та охорону важливих державних об’єктів.

Управління державної охорони України – це державний правоохоронний орган спеціального призначення, що підпорядкований Президенту України та підконтрольний Верховній Раді України.

З набуттям Україною незалежності постало питання реформування і вдосконалення системи органів безпеки. Відповідно до Указу Президента України від 15 січня 1992 року було створено Управління охорони вищих посадових осіб. Та вже за півроку його було перейменовано в Управління державної охорони України. До прийняття Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» від 1998 року, підрозділи Управління державної охорони України діяли на основі Положення про Управління державної охорони України, що було введено відповідним Указом Президента України.

15 січня 2025 року згідно Указу Президента встановлено День Управління державної охорони України, який відзначається щороку 15 січня

