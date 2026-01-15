В Черкассах мужчина из толпы разбил окна автомобиля ТЦК во время проверки военнообязанного

Нападающего задержали и доставили в ТЦК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкассах группа оповещения ТЦК вместе с представителями Нацполиции проводила мероприятия по оповещению военнообязанных. Во время работы на улице Луценко был обнаружен мужчина призывного возраста, который проигнорировал законное требование военнослужащих и пытался покинуть место происшествия. Во время проверки выяснилось, что он является нарушителем правил воинского учета, рассказали в Черкасском областном ТЦК.

Мужчине предложили в установленном порядке проследовать в ТЦК и СП для составления административных материалов. Однако вместо сотрудничества произошла эскалация: вокруг собралась толпа, а один из граждан достал металлический предмет и начал уничтожать служебные автомобили, разбивая окна. После этого нападавший скрылся в близлежащих зданиях.

По данным центра комплектования, нарушитель воинского учета доставлен в ТЦК и СП для составления административных протоколов и дальнейшего прохождения ВЛК. На место вызвана следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств конфликта и розыска других причастных лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.