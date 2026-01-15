У Черкасах чоловік з натовпу побив вікна авто ТЦК під час перевірки військовозобов’язаного

Нападника затримали та доставили до ТЦК.

У Черкасах група оповіщення ТЦК разом із представниками Нацполіції проводила заходи з оповіщення військовозобов’язаних. Під час роботи на вулиці Луценка було виявлено чоловіка призовного віку, який проігнорував законну вимогу військовослужбовців і намагався залишити місце події. Під час перевірки з’ясувалося, що він є порушником правил військового обліку, розповіли в Черкаському обласному ТЦК.

Чоловіку запропонували у встановленому порядку прослідувати до ТЦК та СП для складання адміністративних матеріалів. Однак замість співпраці сталася ескалація: навколо зібрався натовп, а один із громадян дістав металевий предмет і почав нищити службові автомобілі, розбиваючи вікна. Після цього нападник сховався в прилеглих будівлях.

За даними центру комплектування, порушника військового обліку доставлено до ТЦК та СП для складання адміністративних протоколів та подальшого проходження ВЛК. На місце викликана слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин конфлікту та розшуку інших причетних осіб.

