КСУ открыл производство по мораторию на исполнение судебных решений во время военного положения

17:09, 15 января 2026
Омбудсмен считает, что полное блокирование таких решений нарушает право на судебную защиту.
КСУ открыл производство по мораторию на исполнение судебных решений во время военного положения
Конституционный Суд Украины открыл конституционное производство по представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца относительно конституционности моратория на исполнение судебных решений в период военного положения.

Как сообщил Лубинец, 13 января Третья коллегия судей Второго сената Конституционного Суда приняла решение об открытии производства. Рассмотрение дела будет осуществлять Большая палата Конституционного Суда Украины.

Речь идет о проверке конституционности нормы Закона Украины «Об исполнительном производстве», которая на время действия военного положения полностью блокирует исполнение судебных решений по делам, где должниками являются предприятия оборонно-промышленного комплекса и органы военного управления, соединения, воинские части, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения учреждений высшего образования, учреждения и организации, входящие в состав Вооруженных Сил Украины, пояснил Лубинец.

Уполномоченный подчеркивает, что оспариваемый мораторий делает невозможным исполнение судебных решений неимущественного характера, что, по его убеждению, нарушает Конституцию Украины.

«Военное положение не может служить оправданием для полного прекращения исполнения указанных решений. Защита государства не должна осуществляться за счет нивелирования права лица на судебную защиту!», — подчеркнул Лубинец.

Ранее мы писали, что Лубинец обратился в КСУ из-за моратория.

