  1. В Україні

КСУ відкрив провадження щодо мораторію на виконання судових рішень під час воєнного стану

17:09, 15 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Омбудсмен вважає, що повне блокування таких рішень порушує право на судовий захист.
КСУ відкрив провадження щодо мораторію на виконання судових рішень під час воєнного стану
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конституційний Суд України відкрив конституційне провадження за поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець щодо конституційності мораторію на виконання судових рішень під час воєнного стану.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомив Лубінець, 13 січня Третя колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду ухвалила рішення про відкриття провадження. Розгляд справи здійснюватиме Велика палата Конституційного Суду України.

Йдеться про перевірку конституційності норми Закону України «Про виконавче провадження», яка на час дії воєнного стану повністю блокує виконання судових рішень у справах, де боржниками є підприємства оборонно-промислового комплексу та органи військового управління, зʼєднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та організації, які входять до складу Збройних Сил України, пояснив Лубінець.

Уповноважений наголошує, що оскаржуваний мораторій унеможливлює виконання судових рішень немайнового характеру, що, на його переконання, порушує Конституцію України.

«Воєнний стан не може слугувати виправданням для повного зупинення виконання вказаних рішень. Захист держави не повинен відбуватися за рахунок нівелювання права особи на судовий захист!», — підкреслив Лубінець.

Раніше ми повідомляли, що Лубінець звернувся до КСУ через мораторій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

КСУ рішення суду мораторій

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максимальна денна ставка за кредитами може впасти майже в 4 рази — законопроєкт

Парламентарі пропонують обмежити денну процентну ставку за споживчими кредитами, щоб зменшити фінансове навантаження на позичальників.

БЕБ може отримати доступ користування спеціальними радіочастотами: у Раді готують зміни до закону

Законопроєкт дозволить БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.

Відстрочка на 12 місяців для контрактників: законопроєкт готують до повторного другого читання

Проєкт закону направили Комітету для доопрацювання.

У Раді хочуть визначити межі Першого заступника і заступника Голови ВРУ щодо участі у ТСК

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради одночасно зможуть бути членами не більше двох тимчасових слідчих комісій.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]