КСУ відкрив провадження щодо мораторію на виконання судових рішень під час воєнного стану

Омбудсмен вважає, що повне блокування таких рішень порушує право на судовий захист.

Конституційний Суд України відкрив конституційне провадження за поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець щодо конституційності мораторію на виконання судових рішень під час воєнного стану.

Як повідомив Лубінець, 13 січня Третя колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду ухвалила рішення про відкриття провадження. Розгляд справи здійснюватиме Велика палата Конституційного Суду України.

Йдеться про перевірку конституційності норми Закону України «Про виконавче провадження», яка на час дії воєнного стану повністю блокує виконання судових рішень у справах, де боржниками є підприємства оборонно-промислового комплексу та органи військового управління, зʼєднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та організації, які входять до складу Збройних Сил України, пояснив Лубінець.

Уповноважений наголошує, що оскаржуваний мораторій унеможливлює виконання судових рішень немайнового характеру, що, на його переконання, порушує Конституцію України.

«Воєнний стан не може слугувати виправданням для повного зупинення виконання вказаних рішень. Захист держави не повинен відбуватися за рахунок нівелювання права особи на судовий захист!», — підкреслив Лубінець.

