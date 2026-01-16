Отметка «S» в техпаспорте авто: что она означает и почему важна для водителей
В свидетельстве о регистрации транспортного средства зафиксированы ключевые технические характеристики автомобиля. Одна из них — тип топлива, который указывается в графе P.3 на обратной стороне бланка. Именно эта строка часто вызывает вопросы у водителей, особенно когда там стоит буква «S».
Как пояснили в Главном сервисном центре МВД, отметка «S» означает, что автомобиль может работать на бензине или на газе/бензине. Такая запись появляется после официальной установки газобаллонного оборудования (ГБО) и внесения изменений в регистрационные документы.
Для сравнения:
- B — бензин;
- S — бензин или газ/бензин.
Важный нюанс: если на авто установили ГБО, информация об этом вносится именно в графу P.3, а не в раздел «особые отметки». Такая запись подтверждает, что переоборудование проведено легально и с соблюдением требований безопасности.
В сервисных центрах подчеркивают: самостоятельная установка газобаллонного оборудования запрещена. После официального переоборудования владелец автомобиля обязан в течение 10 дней обратиться в сервисный центр МВД и получить новое свидетельство о регистрации.
При этом привозить автомобиль в сервисный центр обычно не требуется. Исключение — случаи, когда возникает необходимость в экспертном исследовании.
