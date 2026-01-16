  1. В Україні

Позначка «S» у техпаспорті авто: що вона означає і чому важлива для водіїв

18:05, 16 січня 2026
Позначка «S» означає, що автомобіль може працювати на бензині або на газі/бензині.
У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу зафіксовані ключові технічні характеристики автомобіля. Одна з них — тип палива, який зазначається у графі P.3 на звороті бланка. Саме цей рядок часто викликає запитання у водіїв, особливо коли там стоїть літера «S».

Як пояснили у Головному сервісному центрі МВС, позначка «S» означає, що автомобіль може працювати на бензині або на газі/бензині. Такий запис з’являється після офіційного встановлення газобалонного обладнання (ГБО) та внесення змін до реєстраційних документів.

Для порівняння:

  • B — бензин;
  • S — бензин або газ/бензин.

Важливий нюанс: якщо на авто встановили ГБО, інформацію про це вносять саме до графи P.3, а не до розділу «особливі відмітки». Такий запис підтверджує, що переобладнання проведене легально і з дотриманням вимог безпеки.

У сервісних центрах наголошують: самостійне встановлення газобалонного обладнання заборонене. Після офіційного переобладнання власник автомобіля зобов’язаний протягом 10 днів звернутися до сервісного центру МВС та отримати нове свідоцтво про реєстрацію.

При цьому привозити автомобіль до сервісного центру зазвичай не потрібно. Виняток — випадки, коли виникає потреба в експертному дослідженні.

