Полиция расследует жестокое обращение с животными во Львовской области: мужчина насильно заливал собакам алкоголь

Правоохранители уже идентифицировали подозреваемого, животных изъяли и передали зоозащитникам.

Во Львовской области правоохранители во время мониторинга социальных сетей обнаружили публикацию с видео, на котором зафиксировано, как владелец насильно заливает спиртное в пасти собакам. Как отмечают в полиции, вероятно, речь идет о водке.

Правоохранители установили, что инцидент произошел в одном из сел Самборского района. Полиция уже идентифицировала личность мужчины — им оказался 57-летний местный житель.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Самборской окружной прокуратуры, начали уголовное производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы на срок от одного до трех лет либо лишение свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного.

Собак правоохранители изъяли и передали зоозащитникам. В настоящее время животные находятся в безопасных условиях, под наблюдением специалистов, им будет оказана необходимая ветеринарная помощь.

