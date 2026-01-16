Поліція розслідує жорстоке поводження з тваринами на Львівщині: чоловік силоміць заливав собакам алкоголь

Правоохоронці вже ідентифікували підозрюваного, тварин вилучили та передали зоозахисникам.

На Львівщині правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж виявили публікацію з відео, на якому зафіксовано як власник силоміць заливає спиртне в пащі собакам. Як вказують у поліції, ймовірно, йдеться про горілку.

Правоохоронці встановили, що інцидент стався в одному з сіл Самбірського району. Поліція уже ідентифікувала особу чоловіка — ним виявився 57-річний місцевий мешканець.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Самбірської окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Собак правоохоронці вилучили та передали зоозахисникам. Наразі тварини перебувають у безпечних умовах, під наглядом фахівців, їм буде надано необхідну ветеринарну допомогу.

