  1. В Украине

Выдавали себя за многодетных отцов: киевляне пытались пересечь границу со Словакией с поддельными документами.

23:12, 16 января 2026
Во время проверки пограничники выявили признаки подделки свидетельств о рождении.
На украинско-словацкой границе пограничники выявили две попытки незаконного пересечения государственной границы с использованием поддельных документов. Нарушителями оказались двое жителей Киева, которые пытались выдать себя за многодетных отцов. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Инциденты произошли в пунктах пропуска «Малые Селменцы» и «Малый Березный» на границе со Словакией.

В частности, в пункте пропуска «Малые Селменцы» пограничный наряд раскрыл уловку 39-летнего киевлянина, который вместе с двумя другими свидетельствами предоставил на контроль копию свидетельства о рождении ребёнка, якобы выданного в Германии.

Мужчина утверждал, что его новорождённый сын в настоящее время находится вместе с матерью в Германии, однако не смог назвать ни имени ребёнка, ни дату его рождения. Он также не смог объяснить, где и при каких обстоятельствах получил сам документ.

Кроме того, в пункте пропуска «Малый Березный» 30-летний житель Киева, направляясь в Словакию, предоставил пограничному наряду два свидетельства о рождении детей, выданные в Украине, а также ещё одно — выданное в Молдове. Подлинность последнего вызвала сомнения у инспектора, поэтому документ решили изучить более тщательно.

В ходе проверки свидетельства пограничники обнаружили признаки, указывающие на его подделку. Позже было установлено, что мужчина получил документ незаконным способом и за денежное вознаграждение.

Обоим киевлянам отказали в пересечении государственной границы. По данным фактам в адрес Национальной полиции направлены сообщения о выявлении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 358 Уголовного кодекса Украины — «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».

пограничники Государственная пограничная служба пересечение границы

