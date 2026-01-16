Вдавали багатодітних батьків: кияни намагалися перетнути кордон зі Словаччиною з фальшивими документами

Під час перевірки прикордонники виявили ознаки підроблення свідоцтв про народження.

На українсько-словацькому кордоні прикордонники викрили дві спроби незаконного перетину державного рубежу із використанням підроблених документів. Порушниками виявилися двоє жителів Києва, які намагалися видати себе за багатодітних батьків. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Випадки сталися у пунктах пропуску «Малі Селменці» та «Малий Березний», що на кордоні зі Словаччиною.

Зокрема, у пункті пропуску «Малі Селменці» прикордонний наряд викрив хитрощі 39-річного киянина, який разом з двома іншими свідоцтвами надав на контроль копію свідоцтва про народження дитини, начебто виданого у Німеччині.

Чоловік стверджував, що його новонароджений син наразі перебуває разом з матір’ю в Німеччині, проте не зміг назвати ні його імені, ні дату народження. Він також не міг розповісти, де отримав сам документ.

Крім того, у пункті пропуску «Малий Березний» 30-річний житель Києва, прямуючи до Словаччини, надав прикордонному наряду два свідоцтва про народження дитини, видані в Україні, та ще одне, видане в Молдові. Щодо дійсності останнього в інспектора виникли сумніви, тож документ вирішили вивчити ретельніше.

У ході перевірки свідоцтва прикордонники виявили ознаки, які свідчили про те, що його сфальшовано. Згодом вони встановили, що чоловік отримав його у незаконний спосіб та за грошову винагороду.

Обом киянам відмовили у перетині кордону. За цими фактами на адресу Нацполіції направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

