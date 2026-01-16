Стало известно имя депутата, который свидетельствовал против Тимошенко

Народный депутат Куприй назвал Игоря Копытина «агентом НАБУ».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Народный депутат Украины 8-го созыва Виталий Куприй обнародовал имя парламентария, который давал показания против Юлии Тимошенко. По словам Куприя, им стал Игорь Копытин, член фракции «Слуга народа».

«А вот и агент НАБУ и член фракции «Слуга народа» Игорь Копытин, который сдал Юлию Тимошенко. Представительный парень за десятку», – заявил Куприй.

Тимошенко на суде заявила, что в НАБУ есть дело против Копытина и он находится под давлением. По словам Тимошенко, нардеп «напросился» к ней на несколько встреч, рассказывал, что не хочет больше быть во фракции «Слуга народа», и много раз предлагал ей.

Напомним, ВАКС избрал Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере более 33 млн грн.

Юлия Тимошенко, в свою очередь, заявила, что во время обысков правоохранители «ничего не нашли», после чего изъяли ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения.

Лидер «Батькивщины» категорически отвергла выдвинутые обвинения и назвала обыски политически мотивированными. Она предположила, что такие действия могут быть связаны с подготовкой к выборам и попытками давления на политических оппонентов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.