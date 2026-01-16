  1. В Україні

Стало відоме імʼя депутата, який свідчив проти Тимошенко

17:24, 16 січня 2026
Народний депутат Купрій оприлюднив ім’я парламентарія, який свідчив проти Тимошенко.
Народний депутат України 8-го скликання Віталій Купрій оприлюднив ім’я парламентарія, який свідчив проти Юлії Тимошенко. За словами Купрія, ним став Ігор Копитін, член фракції «Слуга народу».

«А ось і агент НАБУ та член фракції «Слуга народу» Ігор Копитін, який здав Юлію Тимошенко. Представницький хлопчина за десятку», – заявив Купрій.

Тимошенко на суді заявила, що в НАБУ є справа проти Копитіна і він перебуває під тиском. За словами Тимошенко, нардеп «напросився» до неї на кілька зустрічей, розповідав, що не хоче більше бути у фракції «Слуга народу», і багато разів пропонував їй співпрацювати.

Нагадаємо, ВАКС обрав Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 млн грн. 

Юлія Тимошенко, у свою чергу, заявила, що під час обшуків правоохоронці «не знайшли нічого», після чого вилучили її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження.

Лідерка «Батьківщини» категорично відкинула висунуті звинувачення та назвала обшуки політично вмотивованими. Вона припустила, що такі дії можуть бути пов’язані з підготовкою до виборів і спробами тиску на політичних опонентів.

НАБУ депутат Юлія Тимошенко

