РФ готовится к новым массированным ударам по Украине, есть данные от разведки, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что, по данным разведки, Россия готовится к новым массированным ударам, в связи с чем определены отдельные задачи для сил противовоздушной обороны и военных.
Он подчеркнул, что Украина продолжает работать с международными партнерами по поставкам ракет и систем ПВО, однако имеющихся поставок недостаточно.
Также Зеленский призвал граждан не игнорировать воздушные тревоги и поддерживать людей, которые находятся в сложных условиях и нуждаются в помощи.
По его словам, Министерство внутренних дел развертывает дополнительные Пункты Несокрушимости, а правительство вместе с энергокомпаниями и партнерами работает над увеличением оборудования и резервов.
