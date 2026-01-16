РФ готовится к новым массированным ударам по Украине, есть данные от разведки, — Зеленский

Президент призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что, по данным разведки, Россия готовится к новым массированным ударам, в связи с чем определены отдельные задачи для сил противовоздушной обороны и военных.

Он подчеркнул, что Украина продолжает работать с международными партнерами по поставкам ракет и систем ПВО, однако имеющихся поставок недостаточно.

Также Зеленский призвал граждан не игнорировать воздушные тревоги и поддерживать людей, которые находятся в сложных условиях и нуждаются в помощи.

По его словам, Министерство внутренних дел развертывает дополнительные Пункты Несокрушимости, а правительство вместе с энергокомпаниями и партнерами работает над увеличением оборудования и резервов.

