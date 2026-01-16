РФ готується до нових масованих ударів по Україні, є дані від розвідки, — Зеленський

Президент закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Фото: ОП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський повідомив, що, за даними розвідки, Росія готується до нових масованих ударів, у зв’язку з чим визначено окремі завдання для сил протиповітряної оборони та військових.

Він наголосив, що Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами щодо постачання ракет і систем ППО, однак наявних поставок наразі недостатньо.

Також Зеленський закликав громадян не ігнорувати повітряні тривоги та підтримувати людей, які перебувають у складних умовах і потребують допомоги.

За його словами, Міністерство внутрішніх справ розгортає додаткові Пункти Незламності, а уряд разом з енергокомпаніями та партнерами працює над збільшенням обладнання і резервів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.