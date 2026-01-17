100-летнее партнерство и война – король Чарльз III обратился к Украине

Британский монарх вспомнил почти четыре года полномасштабного вторжения РФ и выразил поддержку украинцам.

Король Великобритании Чарльз III обратился к Украине и ее гражданам по случаю годовщины подписания соглашения о 100-летнем партнерстве между двумя государствами. В своем обращении он также упомянул о приближении четвертой годовщины полномасштабного вторжения Российской Федерации. Об этом говорится в посте монарха в социальной сети Х.

В обращении Чарльз III вместе с королевой Камиллой выразили поддержку украинскому народу. Они отметили, что держат всех украинцев в своих мыслях и молитвах, а также подчеркнули надежды на достижение справедливого и прочного мира.

«Накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения в вашу любимую страну — времени великой скорби, как я знаю, для многих семей в Украине и во всем мире — мы с женой продолжаем помнить о вас в наших искренних мыслях и молитвах», — говорится в сообщении.

Монарх также выразил надежду, что Украина сможет достичь справедливого и прочного мира, который обеспечит ее безопасность, суверенитет и процветание в соответствии с ожиданиями украинского общества.

Отдельно король Чарльз III подчеркнул, что стойкость Украины в условиях войны является примером для всего мира. По его словам, мужество и выдержка украинцев перед лицом чрезвычайно сложных испытаний и страданий заслуживают глубокого уважения.

«Меня постоянно поражает невероятная храбрость, мужество и стойкость, которые демонстрирует украинский народ», — добавил он.

