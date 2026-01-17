  1. В Украине
  2. / В мире

100-летнее партнерство и война – король Чарльз III обратился к Украине

09:59, 17 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Британский монарх вспомнил почти четыре года полномасштабного вторжения РФ и выразил поддержку украинцам.
100-летнее партнерство и война – король Чарльз III обратился к Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Король Великобритании Чарльз III обратился к Украине и ее гражданам по случаю годовщины подписания соглашения о 100-летнем партнерстве между двумя государствами. В своем обращении он также упомянул о приближении четвертой годовщины полномасштабного вторжения Российской Федерации. Об этом говорится в посте монарха в социальной сети Х.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В обращении Чарльз III вместе с королевой Камиллой выразили поддержку украинскому народу. Они отметили, что держат всех украинцев в своих мыслях и молитвах, а также подчеркнули надежды на достижение справедливого и прочного мира.

«Накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения в вашу любимую страну — времени великой скорби, как я знаю, для многих семей в Украине и во всем мире — мы с женой продолжаем помнить о вас в наших искренних мыслях и молитвах», — говорится в сообщении.

Монарх также выразил надежду, что Украина сможет достичь справедливого и прочного мира, который обеспечит ее безопасность, суверенитет и процветание в соответствии с ожиданиями украинского общества.

Отдельно король Чарльз III подчеркнул, что стойкость Украины в условиях войны является примером для всего мира. По его словам, мужество и выдержка украинцев перед лицом чрезвычайно сложных испытаний и страданий заслуживают глубокого уважения.

«Меня постоянно поражает невероятная храбрость, мужество и стойкость, которые демонстрирует украинский народ», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина война Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Более 100 млрд грн понадобится на повышение минимальной пенсии до 7374 грн — законопроект

Законопроект предусматривает поэтапное повышение минимальной пенсии в течение 2026 года.

Пропал на фронте, но не для кредитора: суд в Полтаве определил сумму долга безвестно отсутствующего военнослужащего

Суд ограничил сумму взыскания фактическим объемом прав, переданных по договорам факторинга.

Максимальная дневная ставка по кредитам может снизиться почти в 4 раза — законопроект

Депутаты предлагают ограничить дневную процентную ставку по потребительским кредитам, чтобы снизить финансовую нагрузку на заемщиков.

БЕБ может получить доступ к использованию специальных радиочастот: в Раде готовят изменения в закон

Законопроект позволит БЕБ пользоваться полосами радиочастот специального пользования на безвозмездной основе.

Отсрочка на 12 месяцев для контрактников: законопроект готовят к повторному второму чтению

Проєкт закона направили в Комитет для доработки.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]