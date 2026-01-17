  1. В Україні
  2. / У світі

100-річне партнерство та війна – король Чарльз III звернувся до України

09:59, 17 січня 2026
Британський монарх згадав майже чотири роки повномасштабного вторгнення РФ та висловив підтримку українцям.
Король Великої Британії Чарльз III звернувся до України та її громадян з нагоди річниці підписання угоди про 100-річне партнерство між двома державами. У своєму зверненні він також згадав про наближення четвертої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це йдеться у дописі монарха в соціальній мережі Х.

У зверненні Чарльз III разом із королевою Каміллою висловили підтримку українському народові. Вони зазначили, що тримають усіх українців у своїх думках і молитвах, а також наголосили на сподіваннях щодо досягнення справедливого та міцного миру.

«Напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення у вашу улюблену країну - часу великої скорботи, як я знаю, для багатьох родин в Україні та в усьому світі – ми з дружиною продовжуємо пам’ятати про вас у наших щирих думках і молитвах», — йдеться у повідомленні.

Монарх також висловив надію, що Україна зможе досягти справедливого і тривалого миру, який забезпечить її безпеку, суверенітет і процвітання відповідно до очікувань українського суспільства.

Окремо король Чарльз III підкреслив, що стійкість України в умовах війни є прикладом для всього світу. За його словами, мужність і витримка українців перед обличчям надзвичайно складних випробувань і страждань заслуговують на глибоку повагу.

«Мене постійно вражає неймовірна хоробрість, мужність і стійкість, які демонструє український народ», — додав він.

