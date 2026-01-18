Продавала «непригодность» к службе — у главы ВВК изъято более 300 тысяч долларов
Правоохранительные органы сообщили о подозрении председателю военно-врачебной комиссии при районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, а также ее посреднику. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.
Главе ВВК инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 114-1, ч. 1, 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, а посреднику — ч. 1 ст. 114-1, ч. 1, 2 ст. 369 УК Украины.
По данным следствия, должностное лицо, используя служебное положение, действовало в сговоре с гражданским лицом-посредником и на систематической основе получало неправомерную выгоду за принятие решений о непригодности или ограниченной пригодности военнообязанных граждан к прохождению военной службы.
Такие «медицинские заключения» давали возможность уклониться от выполнения конституционного долга в условиях военного положения.
Правоохранители задокументировали более 20 эпизодов получения неправомерной выгоды.
Во время обысков у главы ВВК обнаружено и изъято более 307 тысяч долларов США наличными. У посредника изъято еще более 90 тысяч долларов США.
