  1. В Україні

Продавала «непридатності» до служби — у голови ВЛК вилучено понад 300 тисяч доларів

10:55, 18 січня 2026
Правоохоронці задокументували понад 20 епізодів одержання неправомірної вигоди.
Фото: прокуратура
Фото: прокуратура
Правоохоронці повідомили про підозру голові військово-лікарської комісії при районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а також її посереднику. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Голові ВЛК інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1, 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, а посереднику - ч. 1 ст. 114-1, ч. 1, 2 ст. 369 КК України.

За даними слідства, посадовиця, використовуючи службове становище, діяла у змові з цивільною особою- посередником та на систематичній основі отримувала неправомірну вигоду за ухвалення рішень про непридатність або обмежену придатність військовозобов’язаних громадян до проходження військової служби.

Такі «медичні висновки» надавали можливість ухилитися від виконання конституційного обов’язку в умовах воєнного стану.

Правоохоронці задокументували понад 20 епізодів одержання неправомірної вигоди.

Під час обшуків у голови ВЛК виявлено та вилучено понад 307 тисяч доларів США готівкою. У посередника вилучено ще понад 90 тисяч доларів США.







