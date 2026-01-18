  1. В Украине

Взятка за поступление на обучение в вуз — в Черкасской области ликвидировали схему для уклонистов

14:13, 18 января 2026
Должностное лицо вуза влияло на приемную комиссию для беспрепятственного поступления мужчин призывного возраста.
Служба безопасности заблокировала новую схему уклонения от мобилизации, которая действовала в Черкасской области. В результате комплексных мероприятий «на горячем» была задержана организатор схемы. Об этом сообщило Управление СБУ в Черкасской области.

По материалам дела, фигуранткой является 44-летняя заместитель декана одного из университетов региона, которая за взятки содействовала призывникам в поступлении на обучение в вуз и «закрывала» им сессии.

Правоохранители установили, что должностное лицо вуза влияло на приемную комиссию для беспрепятственного поступления мужчин призывного возраста. В дальнейшем такие «студенты» оформляли отсрочку от мобилизации на основании обучения. На самом же деле они даже не появлялись в университете, а заместитель декана за деньги «решала» вопросы для уклонистов — без проблем закрывала сессии.

По выявленному факту фигурантке сообщено о подозрении. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ взятка

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

