Хабар за вступ на навчання до вишу — на Черкащині ліквідували схему для ухилянтів

Посадовиця вишу впливала на приймальну комісію для безперешкодного вступу чоловіків призовного віку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки заблокувала нову схему ухилення від мобілізації, яка діяла в Черкаській області. У результаті комплексних заходів «на гарячому» затримано організаторку оборудки. Про це повідомило Управління СБУ в Черкаській області.

За матеріалами справи, фігуранткою є 44-річна заступниця декана одного із університетів регіону, яка за хабарі сприяла призовникам у вступі на навчання до вишу та закривала їм сесії.

Правоохоронці встановили, що посадовиця вишу впливала на приймальну комісію для безперешкодного вступу чоловіків призовного віку. В подальшому «студенти» оформлювали відстрочку від мобілізації на підставі навчання. Насправді ж навіть не з’являлись в університеті, натомість заступниця декана за гроші «вирішувала» питання для ухилянтів: безпроблемно закривала сесії.

За викритим фактом фігурантці повідомлено про підозру. Їй загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.