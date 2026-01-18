Увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам — что нужно знать

Военнослужащие имеют право на увольнение по семейным обстоятельствам в двух случаях.

Ровенский областной ТЦК напомнил, что военнослужащие имеют право на увольнение по семейным обстоятельствам:

необходимость осуществлять постоянный уход за женой (мужем) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

необходимость осуществлять уход за женой (мужем) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие …

«Несмотря на то, что перечень оснований действует уже более одного года, до сих пор возникают спорные ситуации относительно трактовки понятий “постоянный уход” и “уход”.

В связи с этим воинские части требуют от военнослужащих обстоятельства, которые не предусмотрены предписаниями законодательства», — отметили в ТЦК.

Согласно предписаниям законодательства, «постоянный уход» — это предоставление систематической помощи и поддержки лицу, которое вследствие своего физического или психического состояния не способно самостоятельно осуществлять основные жизненные функции и нуждается в постоянном надзоре и помощи другого человека.

Необходимость постоянного ухода подтверждается соответствующими медицинскими документами:

справкой МСЭК;

решением ЭКОПФО;

заключением ЛКК по форме 080-4/о (с конца декабря 2025 года — по новому образцу).

Именно такие документы необходимы при увольнении по обстоятельствам, когда у жены/мужа военнослужащего установлена I или II группа инвалидности.

То есть законодатель устанавливает требование не только подтвердить группу инвалидности, но и подтвердить факт необходимости постоянного ухода.

Без вышеуказанных документов одной лишь группы инвалидности (I или II) будет недостаточно для увольнения с военной службы.

