Звільнення з військової служби за сімейними обставинами — що треба знати
Рівненський обласний ТЦК нагадав, що військовослужбовці мають право на звільнення за сімейними обставинами:
- необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною (чоловіком) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи;
- необхідність здійснювати догляд за дружиною (чоловіком) з числа осіб з інвалідністю III групи, встановленої внаслідок …;
«Незважаючи, що перелік підстав вже діє понад 1 рік, до сих пір виникають спірні ситуації щодо трактування поняття «постійний догляд» та «догляд».
У зв’язку з чим ВЧ вимагають від військовослужбовців обставини, які не передбачені приписом законодавства», - зазначили у ТЦК.
Згідно з приписами законодавства «постійний догляд» - це надання систематичної допомоги та підтримки особі, яка через свій фізичний або психічний стан не здатна самостійно здійснювати основні життєві функції та потребує постійного нагляду та допомоги іншої людини.
Потребу у постійному догляді підтверджують відповідними медичними документами:
- довідкою МСЕК
- рішенням ЕКОПФО
- висновком ЛКК за формою 080-4/о (з кінця грудня 2025 року - за новим зразком)
- Саме такі документи потрібні при звільненні за обставин, коли у дружини/чоловіка військовослужбовця встановлено 1 або 2 групу інвалідності.
Тобто законодавець встановлює вимогу крім підтвердження групи інвалідності, підтвердити і факт потреби у постійному догляді.
Без вищезазначених документів - однієї групи інвалідності (1 або 2) буде недостатньо підстав для звільнення з військової служби.
