Звільнення з військової служби за сімейними обставинами — що треба знати

13:01, 18 січня 2026
Військовослужбовці мають право на звільнення за сімейними обставинами у двох випадках.
Звільнення з військової служби за сімейними обставинами — що треба знати
Рівненський обласний ТЦК нагадав, що військовослужбовці мають право на звільнення за сімейними обставинами:

- необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною (чоловіком) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

- необхідність здійснювати догляд за дружиною (чоловіком) з числа осіб з інвалідністю III групи, встановленої внаслідок …;

«Незважаючи, що перелік підстав вже діє понад 1 рік, до сих пір виникають спірні ситуації щодо трактування поняття «постійний догляд» та «догляд».

У зв’язку з чим ВЧ вимагають від військовослужбовців обставини, які не передбачені приписом законодавства», - зазначили у ТЦК.

Згідно з приписами законодавства «постійний догляд» - це надання систематичної допомоги та підтримки особі, яка через свій фізичний або психічний стан не здатна самостійно здійснювати основні життєві функції та потребує постійного нагляду та допомоги іншої людини.

Потребу у постійному догляді підтверджують відповідними медичними документами:

- довідкою МСЕК

- рішенням ЕКОПФО

- висновком ЛКК за формою 080-4/о (з кінця грудня 2025 року - за новим зразком)

- Саме такі документи потрібні при звільненні за обставин, коли у дружини/чоловіка військовослужбовця встановлено 1 або 2 групу інвалідності.

Тобто законодавець встановлює вимогу крім підтвердження групи інвалідності, підтвердити і факт потреби у постійному догляді.

Без вищезазначених документів - однієї групи інвалідності (1 або 2) буде недостатньо підстав для звільнення з військової служби.

