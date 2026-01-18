Критическая инфраструктура Киевской области обеспечена источниками резервного питания, — Свириденко
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Киевской области для поддержки людей развернуты 456 пунктов несокрушимости, работают вагоны несокрушимости от «Укрзалізниці».
Она подчеркнула, что в Киевской области продолжается ликвидация последствий российских обстрелов, а ситуация осложняется из-за сильных морозов.
«Критическая инфраструктура Киевской области обеспечена источниками резервного питания. Дома с электроотоплением подключены к генераторам большой мощности. Также подключены 36 мобильных котельных», — сказала она.
По ее словам, в Киевской области работает более полусотни когенерационных установок.
