Критическая инфраструктура Киевской области обеспечена источниками резервного питания, — Свириденко

Юлия Свириденко отметила, что дома с электроотоплением подключены к генераторам большой мощности.

Фото: ukranews.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Киевской области для поддержки людей развернуты 456 пунктов несокрушимости, работают вагоны несокрушимости от «Укрзалізниці».

Она подчеркнула, что в Киевской области продолжается ликвидация последствий российских обстрелов, а ситуация осложняется из-за сильных морозов.

«Критическая инфраструктура Киевской области обеспечена источниками резервного питания. Дома с электроотоплением подключены к генераторам большой мощности. Также подключены 36 мобильных котельных», — сказала она.

По ее словам, в Киевской области работает более полусотни когенерационных установок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.