Критична інфраструктура Київщини забезпечена джерелами резервного живлення, — Свириденко

Юлія Свириденко зазначила, що будинки на електроопаленні підключені до генераторів великої потужності

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що на Київщині для підтримки людей розгорнуті 456 пунктів незламності, працюють вагони незламності від Укрзалізниці.

Вона підкреслила, що у Київській області триває ліквідація наслідків російських обстрілів, а ситуація ускладнена через сильні морози.

«Критична інфраструктура Київської області забезпечена джерелами резервного живлення. Будинки на електроопаленні підключені до генераторів великої потужності. Підключені також 36 мобільних котелень», - сказала вона.

За її словами, на Київщині працює понад півсотні когенераційних установок.

