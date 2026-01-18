  1. В Україні

Критична інфраструктура Київщини забезпечена джерелами резервного живлення, — Свириденко

12:25, 18 січня 2026
Юлія Свириденко зазначила, що будинки на електроопаленні підключені до генераторів великої потужності
Критична інфраструктура Київщини забезпечена джерелами резервного живлення, — Свириденко
Фото: ukranews.com
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що на Київщині для підтримки людей розгорнуті 456 пунктів незламності, працюють вагони незламності від Укрзалізниці.

Вона підкреслила, що у Київській області триває ліквідація наслідків російських обстрілів, а ситуація ускладнена через сильні морози.

«Критична інфраструктура Київської області забезпечена джерелами резервного живлення. Будинки на електроопаленні підключені до генераторів великої потужності. Підключені також 36 мобільних котелень», - сказала вона.

За її словами, на Київщині працює понад півсотні когенераційних установок.  

Юлія Свириденко

