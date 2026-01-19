  1. В Украине

В Киеве задержали мужчину, который шантажировал интимными видео певицу Alyosha

11:46, 19 января 2026
Правоохранители сообщили о подозрении в вымогательстве и устанавливают возможных сообщников.
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который вымогал деньги у украинской певицы Alyosha (Елены Тополи) за нераспространение конфиденциальной информации – интимных видео. Об этом сообщили в Нацполиции.

Задержанный — 23-летний житель Киева, который имел в своем распоряжении материалы, способные скомпрометировать артистку. Чтобы информация не попала в публичную плоскость, он требовал денежное вознаграждение. Оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции и следователи полиции Киевской области задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи объявили ему о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, а также проводятся мероприятия по установлению других лиц, возможно причастных к преступлению.

Сама певица прокомментировала инцидент в социальных сетях, подчеркнув нерушимость собственного достоинства:

«Я, Елена Тополя, свободный человек! Обращаюсь к вам после того, как произошел криминальный инцидент. Мои интимные видео уже распространяются в сети. Я не собираюсь прятаться или стесняться — стыдиться должны исключительно те, кто это сделал и кто продолжает распространять. 10 января я получила угрозы шантажа за видео интимного характера, вымогательство денег, попытки манипуляций и даже требования компромата на близких. Якобы с октября 25-го года у меня что-то там было. У меня есть все доказательства, что это ложь. Я сразу обратилась в правоохранительные органы с заявлением об уголовном правонарушении. Доказательства есть, процесс идет. Теперь, когда видео уже в интернете, я хочу сказать четко: Мое тело, моя интимность – это не ваша добыча, не товар и не повод для унижения или обогащения. Это принадлежит только мне! Никто не имеет права красть мое достоинство или порочить его».

