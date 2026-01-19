  1. В Україні

У Києві затримали чоловіка, який шантажував інтимними відео співачку Alyosha

11:46, 19 січня 2026
Правоохоронці повідомили про підозру за вимагання та встановлюють можливих спільників.
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вимагав гроші від української співачки Alyosha (Олени Тополі) за нерозповсюдження конфіденційної інформації – інтимних відео. Про це повідомили в Нацполіції.

Затриманий — 23-річний мешканець Києва, який мав у своєму розпорядженні матеріали, здатні скомпрометувати артистку. Щоб інформація не потрапила в публічну площину, він вимагав грошову винагороду. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчі поліції Київської області затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі оголосили йому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання). Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу, а також проводяться заходи для встановлення інших осіб, можливо причетних до злочину.

Сама співачка прокоментувала інцидент у соціальних мережах, наголосивши на непорушності власної гідності:

«Я, Олена Тополя, вільна людина! Звертаюся до вас після того, як стався кримінал. Мої інтимні відео, уже поширюються в мережі. Я не збираюся ховатися чи соромитися - сором мають відчувати виключно ті, хто це зробив і хто продовжує поширювати. 10 січня я отримала погрози шантажу за відео інтимного характеру, вимагання грошей, спроби маніпуляцій та навіть вимоги компромату на близьких. Нібито з жовтня 25-го року у мене щось там було. Всі докази у мене є, що це брехня. Я відразу звернулася до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення. Докази є, процес іде. Тепер, коли відео вже в інтернеті, я хочу сказати чітко: Моє тіло, моя інтимність – це не ваша здобич, не товар і не привід для приниження чи збагачення. Це належить тільки мені! Ніхто не має права красти мою гідність чи паплюжити її».

