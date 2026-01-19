  1. В Украине

Льготные перевозки, реформа такси и новое бюро ДТП — в Минразвития обозначили главные транспортные инициативы на 2026 год

15:39, 19 января 2026
В Министерстве развития общин и территорий назвали список ключевых транспортных инициатив на 2026 год, охватывающих цифровизацию, повышение безопасности перевозок и адаптацию законодательства к стандартам ЕС.
Министерство развития громад и территорий Украины определило перечень приоритетных законодательных инициатив в сфере автотранспорта, перевозок и транспортной безопасности, реализация которых запланирована на 2026 год.

Эти инициативы направлены на модернизацию законодательной базы отрасли, повышение уровня безопасности перевозок, внедрение цифровых решений и согласование украинских норм с европейскими стандартами.

В планах — как продолжение работы над действующими законопроектами, так и подготовка новых. В перечень включены как наработки самого министерства, так и законодательные инициативы народных депутатов, работающих в соответствующих комитетах Верховной Рады.

«Законодательные изменения в сфере автомобильного транспорта — это результат постоянной и системной совместной работы Министерства с профильными комитетами Верховной Рады. Часть законопроектов уже зарегистрирована, часть — находится на этапе доработки, и мы рассматриваем этот процесс как партнерство, направленное на достижение общей цели: повышение безопасности перевозок, внедрение цифровых инструментов и приближение украинского транспортного законодательства к стандартам ЕС», — отметил заместитель Министра развития громад и территорий Украины Сергей Деркач.

В 2026 году Министерство планирует сосредоточить усилия на поддержке и продвижении ряда законопроектов, которые уже находятся в статусе зарегистрированных, в частности:

  • Относительно перевозки опасных грузов (евроинтеграционный законопроект) — с целью повышения уровня безопасности при перевозке и обновления регуляторной базы в соответствии с международными нормами.
  • О Национальном бюро расследования аварийных событий на транспорте (НБРТ) — для создания независимого органа по расследованию транспортных происшествий и предотвращения их в будущем.
  • О социально важных перевозках — который позволит громадам обеспечивать качественное транспортное сообщение, особенно там, где отсутствуют экономически привлекательные маршруты, но существует необходимость обеспечить перевозки. Законопроект позволит громадам заказывать услугу перевозок и оплачивать ее перевозчику. В настоящее время дорабатывается обновленная версия законопроекта.
  • О льготных перевозках — с целью реформирования системы льготного проезда, внедрения возможностей для реализации права граждан на льготные перевозки и справедливых компенсаций перевозчику.
  • Об усилении ответственности за каботажные перевозки для иностранных перевозчиков — позволит обеспечить справедливую и пропорциональную ответственность для иностранных перевозчиков в Украине за незаконную деятельность.
  • О совершенствовании регулирования законодательного урегулирования в сфере беспилотных воздушных судов гражданской авиации — направлен на комплексное урегулирование эксплуатации гражданских беспилотных и имплементацию европейских подходов в сфере БПЛА.

Отмечается, что в 2026 году среди приоритетов будет разработка новых законопроектов для цифровизации транспорта и приближения к стандартам ЕС, в частности:

  • Законодательное урегулирование системы еЧерга — для обеспечения прогнозируемого и прозрачного пересечения границы автотранспортом. В настоящее время еЧерга функционирует в режиме экспериментального проекта, законопроект имеет целью внедрить проект на постоянной основе.
  • Введение электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН) — как ключевого шага к цифровизации логистики и уменьшению административной нагрузки на бизнес. В настоящее время проект функционирует в режиме эксперимента, однако использование электронной ТТН должно быть обязательным во всех перевозках. Именно на это и будет направлен новый законопроект.
  • Реформа такси — законопроект имеет целью обеспечить легальную работу водителей такси и единые стандарты в сфере безопасности при перевозках такси, а также вывести из тени работу отрасли.
  • Реформа технического контроля — инициатива призвана упростить процедуру технического осмотра для первой государственной регистрации транспортных средств, бывших в употреблении, а также постепенно внедрить обязательный технический контроль для всех типов автомобильного транспорта наряду с проведением реформы ОТК, чтобы процедура была прозрачной и не содержала коррупционных рисков.
  • Обновленный законопроект о перевозке скоропортящихся пищевых продуктов автомобильным транспортом — для обеспечения возможности сертификации транспортных средств, перевозящих скоропортящуюся продукцию, именно в Украине вместо прохождения этой процедуры за границей.

транспорт

