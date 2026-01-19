Пільгові перевезення, реформа таксі та нове бюро ДТП — у Мінрозвитку окреслили головні транспортні ініціативи на 2026 рік

У Міністерстві розвитку громад та територій назвали перелік ключових транспортних ініціатив на 2026 рік, що охоплюють цифровізацію, підвищення безпеки перевезень та адаптацію законодавства до стандартів ЄС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство розвитку громад та територій України визначило перелік пріоритетних законодавчих ініціатив у сфері автотранспорту, перевезень та транспортної безпеки, реалізацію яких заплановано на 2026 рік.

Ці ініціативи мають на меті модернізацію законодавчої бази галузі, підвищення рівня безпеки перевезень, впровадження цифрових рішень та узгодження українських норм з європейськими стандартами.

У планах – як продовження роботи над чинними законопроєктами, так і підготовка нових. До переліку включено як напрацювання самого міністерства, так і законодавчі ініціативи народних депутатів, які працюють у відповідних комітетах Верховної Ради.

«Законодавчі зміни у сфері автомобільного транспорту – це результат постійної та системної спільної роботи Міністерства з профільними комітетами Верховної Ради. Частина законопроєктів уже зареєстрована, частина – перебуває на етапі доопрацювання, і ми розглядаємо цей процес як партнерство, спрямоване на досягнення спільної мети: підвищення безпеки перевезень, впровадження цифрових інструментів та наближення українського транспортного законодавства до стандартів ЄС», – зазначив заступник Міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

У 2026 році Міністерство планує зосередити зусилля на підтримці та просуванні ряду законопроєктів, які вже перебувають у статусі зареєстрованих, зокрема:

Щодо перевезення небезпечних вантажів (євроінтеграційний законопроєкт) – з метою підвищення рівня безпеки під час перевезення та оновлення регуляторної бази відповідно до міжнародних норм.

Про Національне бюро розслідування аварійних подій на транспорті (НБРТ) – для створення незалежного органу з розслідування транспортних подій і запобігання їм у майбутньому.

Про суспільно важливі перевезення – який дозволять громадам забезпечити якісне транспортне сполучення, особливо там, де немає економічно привабливих маршрутів, але є потреба забезпечити перевезення. Законопроєкт дозволить громадам замовляти послугу з перевезень та оплачувати її перевізнику. Наразі допрацьовується оновлена версія законопроєкту.

Про пільгові перевезення — з метою реформування системи пільгового проїзду, впровадження можливостей для реалізації права громадян на пільгові перевезення та справедливих відшкодувань перевізника.

Про посилення відповідальності за каботажні перевезення для іноземних перевізників – дозволить забезпечити справедливу та пропорційну відповідальність для іноземних перевізників в Україні за незаконну діяльність.

Про удосконалення регулювання законодавчого врегулювання у сфері безпілотних повітряних суден цивільної авіації – спрямований на комплексне врегулювання експлуатації цивільних безпілотних та імплементації європейських підходів у сфері БПЛА.

Зазначається, що у 2026 році серед пріоритетів буде розробка нових законопроєктів для цифровізації транспорту та наближення до стандартів ЄС, зокрема:

Законодавче врегулювання системи єЧерга – для забезпечення прогнозованого та прозорого перетину кордону автотранспортом. Наразі єЧерга функціонує в режимі експерементального проєкту, законопроєкт має на меті впровадити проєкт на постійній основі.

Запровадження електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН) – як ключового кроку до цифровізації логістики та зменшення адміністративного навантаження на бізнес. Наразі проєкт функціонує в режимі експеременту, проте використання електронної ТТН має бути обов’язковим у всіх перевезеннях. Саме на це і буде спрямований новий законопроєкт.

Реформа таксі – законопроєкт має на меті забезпечити легальну роботу водіїв таксі та єдині стандарти у сфері безпеки під час перевезеннями таксі, а також вивести з тіні роботу галузі.

Реформа технічного контролю – ініціатива покликана спростити процедуру технічного огляду для першої державної реєстрації транспортних засобів, що були у користуванні, а також поступовому впровадити обов’язковий технічний контроль для всіх типів автомобільного транспорту поруч з проведенням реформи ОТК, щоб процедура була прозорою та не містила корупційних ризиків.

Оновлений законопроєкт про перевезення швидкопсувних харчових продуктів автомобільним транспортом – для забезчення можливості сертифікації транспортних засобів, що перевозять швидкопсувну продукцію саме в Україні замість проходження цієї процедури за кордоном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.