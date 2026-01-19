  1. В Украине

Реорганизация госучреждения: какие права имеет работник

20:26, 19 января 2026
Руководство может изменять структуру учреждения, но права работников для этого четко регулируются.
Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции напоминает, что реорганизация государственной учреждения — это управленческое решение. Однако для работников такой процесc должен происходить в соответствии с законом. Трудовые права защищены, а работодатель обязан действовать в рамках чётко установленного порядка, особенно если планируется сокращение.

Согласно статье 104 Гражданского кодекса Украины, юридическое лицо может быть прекращено путём реорганизации — слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования — с переходом всех прав и обязанностей к правопреемнику. Для органов исполнительной власти и их территориальных подразделений такие процессы осуществляются по Порядку, утверждённому постановлением Кабинета Министров Украины от 20.10.2011 №1074.

Реорганизация не прекращает действие трудового договора. Статья 36 Кодекса законов о труде Украины гласит, что изменение подчинённости или реорганизация учреждения не влияет на трудовые отношения с работником. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя возможно, в частности, в связи с сокращением численности или штата согласно пункту 1 части первой статьи 40 Кодекса.

Порядок высвобождения работников детально урегулирован статьёй 49-2 Кодекса законов о труде Украины. О предстоящем высвобождении работника предупреждают персонально не позже чем за два месяца. При сокращении учитывается преимущественное право остаться на работе, предусмотренное законодательством. Одновременно с уведомлением работодатель обязан предложить работнику другую работу в том же учреждении при наличии соответствующих вакансий.

В случае массового высвобождения работодатель информирует государственную службу занятости и уведомляет первичные профсоюзные организации, предоставляя информацию о причинах, сроках и категориях работников, которых это касается, а также проводит консультации по уменьшению негативных последствий таких решений.

Для работников, имеющих статус государственных служащих, применяется тот же порядок с определёнными законом особенностями. О предстоящем увольнении их уведомляют персонально не менее чем за 30 календарных дней, с предварительным информированием профсоюзов и проведением соответствующих консультаций.

Увольнение в связи с сокращением сопровождается финансовыми гарантиями. Работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка, а государственному служащему — в размере двух среднемесячных зарплат. Также выплачивается компенсация за все неиспользованные дни ежегодного и дополнительного отпусков.

В условиях военного положения трудовые отношения регулируются с учётом специальных норм законодательства, при этом базовые гарантии работников, определённые трудовым законодательством, остаются в силе.

Реорганизация государственного учреждения требует взвешенного подхода и баланса между интересами государства и работников. Соблюдение установленных законом процедур, открытый диалог и уважение к трудовым правам способствуют проведению организационных изменений в правовом и корректном формате, сохраняя доверие внутри коллективов и стабильность публичной службы.

