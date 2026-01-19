  1. В Украине

ОГП разоблачил схему «дробления» бизнеса в торговой сети на Закарпатье

21:02, 19 января 2026
На Закарпатье разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов в сфере фуд-ритейла — 50 магазинов и подконтрольные ФЛПы-родственники.
ОГП разоблачил схему «дробления» бизнеса в торговой сети на Закарпатье
В Офисе Генерального прокурора сообщили о разоблачении организованной группы, которая посредством «дробления» бизнеса уклонялась от уплаты налогов в сфере фуд-ритейла в Закарпатской области.

По информации правоохранителей, организованная группа использовала так называемое «дробление» бизнеса для минимизации налоговых обязательств. В более чем 50 магазинах торговой сети реализацию товаров оформляли через почти 50 подконтрольных физических лиц — предпринимателей, находившихся на упрощенной системе налогообложения. Большинство из них были родственниками учредителей или работниками сети.

По данным следствия, компания работала под тремя различными брендами, однако фактический контроль над финансовыми потоками, персоналом и товарооборотом был сосредоточен в руках должностных лиц общества. Общий объем реализованной продукции превысил 100 млн грн, а сумма уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль составила более 25 млн грн.

Для маскировки схемы фигуранты заключали фиктивные договоры франчайзинга, а также зарегистрировали в офисе предприятия рабочее место адвоката. В ходе досудебного расследования правоохранители изъяли электронные цифровые подписи, банковские карты, печати ФЛП и финансовую документацию.

О подозрении сообщили двум учредителям общества, один из которых является директором, а также бухгалтеру и исполнительному директору, имеющему статус адвоката.

В Офисе Генпрокурора отметили, что в государственный бюджет уже полностью возмещено более 25 млн грн неуплаченных налогов, а использование подконтрольных ФЛП в торговой сети прекращено.

ОГП налоги

