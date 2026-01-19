ОГП викрив схему «дроблення» бізнесу в торговельній мережі на Закарпатті

На Закарпатті викрили масштабну схему ухилення від сплати податків у сфері фуд-рітейлу – 50 магазинів і підконтрольні ФОПи-родичі.

В Офісі Генерального прокурора повідомили про викриття організованої групи, яка через «дроблення» бізнесу ухилялася від сплати податків у сфері фуд-рітейлу на Закарпатті.

За інформацією правоохоронців, організована група використовувала так зване «дроблення» бізнесу для мінімізації податкових зобов’язань. У понад 50 магазинах торговельної мережі реалізацію товарів оформлювали через майже 50 підконтрольних фізичних осіб – підприємців, які перебували на спрощеній системі оподаткування. Більшість із них були родичами засновників або працівниками мережі.

За даними слідства, компанія працювала під трьома різними брендами, однак фактичний контроль за фінансовими потоками, персоналом і товарообігом зосереджувався в руках службових осіб товариства. Загальний обсяг реалізованої продукції перевищив 100 млн грн, а сума ухилення від сплати податку на додану вартість і податку на прибуток склала понад 25 млн грн.

Для маскування схеми фігуранти укладали удавані договори франшизи, а також зареєстрували в офісі підприємства робоче місце адвоката. Під час досудового розслідування правоохоронці вилучили електронні цифрові підписи, банківські картки, печатки ФОПів та фінансову документацію.

Про підозру повідомлено двом засновникам товариства, один із яких є директором, а також бухгалтеру та виконавчому директору, який має статус адвоката.

У Офісі Генпрокурора зазначили, що до державного бюджету вже повністю відшкодовано понад 25 млн грн несплачених податків, а використання підконтрольних ФОПів у торговельній мережі припинено.

