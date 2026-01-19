  1. В Украине

Минобороны усовершенствует систему социального сопровождения в ВСУ: что изменится для военных

16:50, 19 января 2026
Минобороны представило комплекс мер по совершенствованию системы социального сопровождения в ВСУ, охватывающей цифровизацию процессов и расширение поддержки для раненых, пленных, пропавших без вести и их семей.
Минобороны усовершенствует систему социального сопровождения в ВСУ: что изменится для военных
В Министерстве обороны представили ключевые направления совершенствования работы служб сопровождения в рядах ВСУ. Эти вопросы обсудили во время совещания с участием представителей стратегических и оперативных подразделений ВСУ, которое провёл заместитель Министра обороны, генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, сообщили в Минобороны.

«Каждый защитник Украины и члены их семей заслуживают достойного отношения и уважения. Специалисты Минобороны наработали изменения, которые должны усилить работу по социальной поддержке военнослужащих. Подобные встречи помогут гармонизировать взгляды, понять, какие проблемы необходимо решать в приоритетном порядке для становления системы социальной поддержки в Вооружённых Силах Украины», — сообщил генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

В Министерстве обороны обозначили три ключевых направления улучшения работы в этом секторе:

Формирование новых и уточнение действующих нормативно-правовых основ функционирования и развития служб сопровождения в системе Министерства обороны.
Перераспределение нагрузки между специалистами социального сопровождения воинских частей, военных медицинских учреждений и ТЦК и СП для уменьшения нагрузки на воинские части боевого состава.
Повышение эффективности мероприятий социального сопровождения раненых, поддержки семей пленных, пропавших без вести и погибших военнослужащих за счёт внедрения информационно-коммуникационной системы «Сопровождение».

В структуре Министерства обороны уже созданы подразделения, которые отвечают за формирование политики по вопросам обращения с военнопленными и пропавшими без вести, а также за разработку нормативно-правовой базы для планирования и развития служб сопровождения.

С целью более эффективного распределения нагрузки между специалистами социального обеспечения в воинских частях, медицинских учреждениях и территориальных центрах комплектования и социальной поддержки внедряются три отдельных проекта:

Трансформация центров реинтеграции Командования Медицинских сил ВСУ. В частности, в структуре центров сформированы роты резерва, в штат которых будут переводиться освобождённые из плена военнослужащие. Это позволит упростить ряд процедур для реализации принадлежащих им прав и гарантий.
Совершенствование работы по учёту пленных и пропавших без вести военнослужащих и сопровождению членов их семей путём создания в оперативных командованиях Сухопутных войск ВСУ региональных центров социального сопровождения.
Сопровождение военнослужащих, которые проходят лечение в гражданских учреждениях здравоохранения. К этому проекту привлечены сотрудники служб сопровождения ТЦК и СП, которые по территориальному принципу закрепляются за медицинскими учреждениями и выполняют роль коммуникатора между больницей, военнослужащими и воинской частью.

В Минобороны отметили, что повышение результативности мероприятий по социальному сопровождению раненых, а также поддержке семей погибших, пленных и пропавших без вести также планируется осуществлять за счёт цифровой трансформации работы соответствующих служб.

С этой целью специалисты Министерства обороны работают над внедрением информационно-коммуникационной системы «Сопровождение».

Её основная задача — обеспечить полный доступ специалистов служб сопровождения воинских частей к информации о перемещении, лечении и оформлении документов военнослужащих.

К системе также планируется подключить медицинские учреждения и территориальные центры комплектования и социальной поддержки, чтобы они могли оперативно предоставлять актуальные данные о состоянии и местонахождении военнослужащих.

