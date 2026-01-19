  1. В Україні

Міноборони удосконалює систему соціального супроводу у ЗСУ: що зміниться для військових

16:50, 19 січня 2026
Міноборони представило комплекс заходів для вдосконалення системи соціального супроводу у ЗСУ, що охоплює цифровізацію процесів і розширення підтримки для поранених, полонених, зниклих безвісти та їхніх родин.
У Міністерстві оборони представили ключові напрямки вдосконалення роботи служб супроводу в лавах ЗСУ. Ці питання обговорили під час наради за участі представників стратегічних і оперативних підрозділів ЗСУ, яку провів заступник Міністра оборони, генерал-лейтенант Євген Мойсюк, повідомили у Міноборони.

«Кожен захисних України та члени їхніх родин заслуговують на гідне ставлення та повагу. Фахівці Міноборони напрацювали зміни, які мають підсилити роботу з соціальної підтримки військовослужбовців. Подібні зустрічі допоможуть гармонізувати погляди, зрозуміти які проблеми потрібно пріоритетно вирішувати задля становлення системи соціальної підтримки у Збройних Силах України», – повідомив генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

У Міністерстві оборони окреслили три ключові напрямки покращення роботи у цьому секторі:

  • Формування нових та уточнення чинних нормативно-правових засад функціонування та розвитку служб супроводу в системі Міністерства оборони.
  • Перерозподіл навантаження між фахівцями соціального супроводу військових частин, військових медичних закладів і ТЦК та СП для зменшення навантаження на військові частини бойового складу.
  • Підвищення ефективності заходів соціального супроводу поранених, підтримки родин полонених, зниклих безвісти і загиблих військовослужбовців через впровадження інформаційно-комунікаційної системи «Супровід».

У структурі Міністерства оборони вже створено підрозділи, які відповідають за формування політики щодо поводження з військовополоненими та зниклими безвісти, а також за розробку нормативно-правової бази для планування і розвитку служб супроводу.

З метою більш ефективного розподілу навантаження між фахівцями соціального забезпечення у військових частинах, медичних установах та територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки впроваджуються три окремі проєкти:

  • Трансформація центрів реінтеграції Командування Медичних сил ЗСУ. Зокрема, в структурі центрів сформовано роти резерву, до штату яких будуть переміщатися звільнені з полону військовослужбовці. Це дозволить спростити низку процедур для реалізації належних їм прав і гарантій.
  • Вдосконалення роботи з обліку полонених та зниклих безвісти військовослужбовців та супроводу членів їхніх сімей шляхом створення в оперативних командуваннях Сухопутних військ ЗСУ регіональних центрів соціального супроводу.
  • Супровід військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в цивільних закладах охорони здоров'я. До цього проєкту долучені працівники служб супроводу ТЦК та СП, які за територіальним принципом закріплюються за медичними закладами і виконують роль комунікатора між лікарнею, військовослужбовцями та військовою частиною.

У Міноборони зазначили, що також підвищення результативності заходів із соціального супроводу поранених, а також підтримки сімей загиблих, полонених і зниклих безвісти передбачається здійснювати через цифрову трансформацію роботи відповідних служб.

З цією метою спеціалісти Міністерства оборони працюють над впровадженням інформаційно-комунікаційної системи «Супровід».

Основне її завдання — забезпечити повний доступ фахівців служб супроводу військових частин до інформації про переміщення, лікування та оформлення документів військовослужбовців.

До системи також планується залучити медичні заклади та територіальні центри комплектування і соціальної підтримки, щоб вони могли оперативно надавати актуальні дані про стан і місцезнаходження військових.

