Новые правила приобретения и сохранения гражданства Украины — что изменилось с 16 января

Упрощено приобретение гражданства Украины для граждан отдельных государств и расширены основания для утраты гражданства Украины.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», с 16 января 2026 года вступил в силу Закон Украины № 4502-ІХ, который обновляет правила приобретения и утраты гражданства Украины.

Изменения направлены на упрощение процедур для отдельных категорий иностранцев, в частности военнослужащих и членов их семей, а также на уточнение оснований для утраты гражданства.

Государственная миграционная служба Украины назвала основные нововведения:

1. Закон Украины «О гражданстве Украины» дополнен новой статьей 5-1, которой определены случаи, при наличии которых Украина признает наличие множественного гражданства.

2. Упрощение для семей военнослужащих-иностранцев

Предоставлена возможность членам семей военнослужащих-иностранцев либо военнослужащих — граждан Украины, которые проходят или проходили военную службу и погибли, подавать для приобретения гражданства Украины декларацию об отказе от иностранного гражданства и признании себя исключительно гражданином Украины вместо обязательства прекратить иностранное гражданство.

3. Отдельные особенности выполнения обязательства прекратить иностранное гражданство военнослужащими-иностранцами и членами их семей

Предоставлено право в течение шести месяцев со дня вступления в силу Закона Украины № 4502-ІХ (до 16.07.2026) подать декларацию об отказе от иностранного гражданства и признании себя гражданином Украины военнослужащим-иностранцам и членам их семей, которые приобрели гражданство Украины в период с 01.01.2018 и не имеют возможности выполнить ранее поданное обязательство прекратить иностранное гражданство.

4. Упрощено приобретение гражданства Украины для граждан отдельных государств

Граждане Польши, Чешской Республики, Германии, Канады и США могут приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке путем подачи декларации о признании себя гражданином Украины.

5. Необходимость сдачи экзаменов для приобретения гражданства по территориальному происхождению

Лица, которые намерены приобрести гражданство Украины по территориальному происхождению, должны сдать экзамены на знание основ Конституции Украины, истории Украины и на определение уровня владения государственным языком.

6. Расширены основания для утраты гражданства Украины

Закон дополнил статью 19 Закона Украины «О гражданстве Украины» новыми основаниями для утраты гражданства, в частности в случаях угроз национальной безопасности или участия в вооруженной агрессии против Украины.

