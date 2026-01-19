В Одессе из-за сильных морозов начало замерзать Черное море, фото

Волны уносили воду на пляж и камни, где она быстро замерзала.

В Одессе наблюдается редкое для южных регионов Украины природное явление — частичное замерзание Черного моря. Подобные условия местные жители и отдыхающие видели в последний раз более десяти лет назад. Об этом пишут местные каналы.

Сначала лед появился вдоль прибрежной полосы. Волны накатывались на берег, заливая пляжи и камни, после чего вода быстро замерзала.

Со временем признаки замерзания стали заметны и в открытой акватории. В некоторых местах поверхность моря покрылась тонким ледяным слоем с характерными круглыми узорами.

