Зеленский подписал указы об изменении советников: Кубраков стал советником по инфраструктуре

Александр Кубраков назначен советником, Эндрю Мак освобожден от исполнения обязанностей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми обновил состав своих советников.

Согласно указу №65/2026 от 20 января, Эндрю Мак освобожден от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата).

В то же время указом №66/2026 Президент назначил Александра Кубракова Советником Президента Украины по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с громадами (вне штата).

Оба указа вступили в силу со дня их подписания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.