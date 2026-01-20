  1. В Украине

Зеленский подписал указы об изменении советников: Кубраков стал советником по инфраструктуре

17:36, 20 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Александр Кубраков назначен советником, Эндрю Мак освобожден от исполнения обязанностей.
Зеленский подписал указы об изменении советников: Кубраков стал советником по инфраструктуре
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми обновил состав своих советников.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно указу №65/2026 от 20 января, Эндрю Мак освобожден от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата).

В то же время указом №66/2026 Президент назначил Александра Кубракова Советником Президента Украины по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с громадами (вне штата).

Оба указа вступили в силу со дня их подписания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

указ Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине разрабатывают новые механизмы контроля и мониторинга государственной поддержки бизнеса

Законопроект предусматривает автоматизированный реестр для предоставителей помощи, сокращение сроков рассмотрения заявок.

Комитет ВРУ поддержал законопроект о трудоустройстве иностранцев, несмотря на предупреждения о социальных последствиях

Правительственная инициатива предусматривает запуск государственного веб-портала вакансий для иностранцев, электронные заявления и единое разрешение вместо двух.

ВСП приостановил увольнение в отставку судьи Александра Пелиха, подозреваемого в получении неправомерной выгоды

В ВСП имеются дисциплинарные жалобы относительно судьи Пелиха, которые в настоящее время находятся на стадии предварительной проверки и определены приоритетными.

Залог как граница свободы: апелляционный суд в Тернополе определил баланс между риском и правом

Суд подчеркнул: денежное обеспечение должно быть гарантией надлежащего поведения, а не формальной альтернативой аресту.

В Украине предлагают упростить увольнение работников на ВОТ и в зонах боевых действий

Работодателям разрешат увольнять работников без риска юридической ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]