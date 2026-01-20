Зеленский подписал указы об изменении советников: Кубраков стал советником по инфраструктуре
17:36, 20 января 2026
Александр Кубраков назначен советником, Эндрю Мак освобожден от исполнения обязанностей.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми обновил состав своих советников.
Согласно указу №65/2026 от 20 января, Эндрю Мак освобожден от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата).
В то же время указом №66/2026 Президент назначил Александра Кубракова Советником Президента Украины по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с громадами (вне штата).
Оба указа вступили в силу со дня их подписания.
