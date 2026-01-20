Зеленський підписав укази про зміну радників: Кубраков став радником з інфраструктури
17:36, 20 січня 2026
Олександр Кубраков призначений радником, Ендрю Мак увільнений від виконання обовʼязків.
Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими оновив склад своїх радників.
Згідно з указом №65/2026 від 20 січня, Ендрю Мака увільнено від виконання обов’язків Радника Президента України (поза штатом).
Водночас указом №66/2026 Президент призначив Олександра Кубракова Радником Президента України з питань інфраструктури та взаємодії з громадами (поза штатом).
Обидва укази набули чинності з дня їх підписання.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.