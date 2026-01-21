Имеет ли право на налоговую социальную льготу отец, который содержит неусыновленного ребенка жены

Налоговики пояснили, учитывается ли для НСЛ ребенок жены от первого брака без усыновления.

Налоговики разъяснили, может ли отец воспользоваться налоговой социальной льготой (НСЛ), если он содержит трех детей в возрасте до 18 лет, но один из них — ребенок жены от первого брака, не усыновленный налогоплательщиком. Разъяснения основаны на нормах семейного и налогового законодательства и имеют практическое значение для многих семей.

Когда возникает обязанность содержать ребенка

Права и обязанности матери, отца и ребенка определяются Семейным кодексом Украины. Они основываются на факте происхождения ребенка, удостоверенном органами государственной регистрации актов гражданского состояния. Родители имеют равные права и обязанности в отношении ребенка независимо от того, состояли ли они в браке, и обязаны содержать его до достижения совершеннолетия. Освобождение от этой обязанности возможно только по решению суда.

В то же время проживание родителей отдельно или расторжение брака не отменяет их обязанностей в отношении ребенка. Иная ситуация — усыновление: оно осуществляется по решению суда и предоставляет усыновителю те же права и обязанности, что и биологическим родителям.

Как работает налоговая социальная льгота

Согласно Налоговому кодексу Украины, любой налогоплательщик может уменьшить месячный налогооблагаемый доход на сумму НСЛ. В 2026 году базовый размер льготы составляет 1664 грн (50% прожиточного минимума для трудоспособного лица).

НСЛ применяется, если месячная заработная плата не превышает предельного дохода — 4660 грн в 2026 году. Для налогоплательщиков, которые содержат двух и более детей в возрасте до 18 лет, льгота предоставляется в размере 100% базовой суммы на каждого ребенка, а предельный доход увеличивается пропорционально количеству детей.

Льгота начинает применяться с месяца, в котором работодатель получает заявление и подтверждающие документы. Их перечень и порядок предоставления определены постановлением Кабмина № 1227.

Ключевое разъяснение налоговиков

Налоговики подчеркивают: если мужчина не усыновил ребенка жены от первого брака, обязанность по его содержанию у него не возникает. Соответственно, права на налоговую социальную льготу на такого ребенка он не имеет.

В то же время налогоплательщик может воспользоваться НСЛ только в отношении своих родных детей. При соблюдении требований ст. 169 Налогового кодекса и если его месячная заработная плата в 2025 году не превышает 9320 грн (4660 грн × 2), он имеет право на льготу 1664 грн на каждого своего ребенка.

Вывод

Таким образом, для применения налоговой социальной льготы решающим является юридический статус ребенка. Фактическое содержание без усыновления не дает оснований для налоговой льготы.

