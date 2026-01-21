  1. В Україні

Чи має право на податкову соціальну пільгу батько, який утримує неусиновлену дитину дружини

23:59, 21 січня 2026
Податківці пояснили, чи враховується для ПСП дитина дружини від першого шлюбу без усиновлення.
Податківці роз’яснили, чи може батько скористатися податковою соціальною пільгою (ПСП), якщо він утримує трьох дітей віком до 18 років, але одна з них — дитина дружини від першого шлюбу, не усиновлена платником податку. Пояснення ґрунтуються на нормах сімейного та податкового законодавства і мають практичне значення для багатьох сімей.

Коли виникає обов’язок утримувати дитину

Права й обов’язки матері, батька та дитини визначаються Сімейним кодексом України. Вони базуються на факті походження дитини, засвідченому органами державної реєстрації актів цивільного стану. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо дитини незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі, та зобов’язані утримувати її до досягнення повноліття. Звільнення від цього обов’язку можливе лише за рішенням суду.

Водночас проживання батьків окремо або розірвання шлюбу не скасовує їхніх обов’язків щодо дитини. Інша ситуація — усиновлення: воно здійснюється за рішенням суду і надає усиновлювачу ті самі права та обов’язки, що й біологічним батькам.

Як працює податкова соціальна пільга

За Податковим кодексом України, будь-який платник податку може зменшити місячний оподатковуваний дохід на суму ПСП. У 2026 році базовий розмір пільги становить 1664 грн (50% прожиткового мінімуму для працездатної особи).

ПСП застосовується, якщо місячна зарплата не перевищує граничного доходу — 4660 грн у 2026 році. Для платників, які утримують двох і більше дітей віком до 18 років, пільга надається у розмірі 100% базової суми на кожну дитину, а граничний дохід збільшується пропорційно кількості дітей.

Пільга починає діяти з місяця, коли роботодавець отримує заяву та підтвердні документи. Їх перелік і порядок подання визначено постановою Кабміну № 1227.

Ключове роз’яснення податківців

Податківці наголошують: якщо чоловік не усиновив дитину дружини від першого шлюбу, обов’язок щодо її утримання у нього не виникає. Відповідно, права на податкову соціальну пільгу на таку дитину він не має.

Натомість платник податку може скористатися ПСП лише щодо своїх рідних дітей. За умови дотримання вимог ст. 169 Податкового кодексу та якщо його місячна зарплата у 2025 році не перевищує 9320 грн (4660 грн × 2), він має право на пільгу 1664 грн на кожну свою дитину.

Висновок

Отже, для застосування податкової соціальної пільги вирішальним є юридичний статус дитини. Фактичне утримання без усиновлення не дає підстав для податкової пільги.

