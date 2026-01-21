  1. В Украине

Украина и Румыния за средства ЕС модернизируют границу «Порубное – Сирет»

21:52, 21 января 2026
Киев и Бухарест согласовали инфраструктурный проект по программе SAFE, который предусматривает скоростную дорогу и расширение подъездов к границе.
Украина и Румыния за средства ЕС модернизируют границу «Порубное – Сирет»
Украина и Румыния согласовали совместный инфраструктурный проект развития приграничного сообщения на направлении «Порубное – Сирет», который будет реализован при финансировании Европейского Союза в рамках механизма SAFE (Security Action for Europe). Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Для синхронизации решений по обе стороны границы стороны подписали соответствующий протокол. Проект предусматривает строительство скоростной дороги Сучава – Сирет на территории Румынии, которая является частью автомагистрали A7 и будет иметь выход непосредственно к украинской границе. Также запланирована модернизация украинского участка дороги в направлении Черновцов, что должно повысить пропускную способность пункта пропуска «Порубное – Сирет».

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач подчеркнул, что для Украины принципиально важно, чтобы инфраструктурные решения на границе были согласованы по обе стороны. По его словам, ключевым в этом проекте является не только строительство скоростной дороги на румынской стороне, но и модернизация украинских подъездов к границе, что позволит устранить существующие «узкие места» и сделать границу удобным элементом транспортного сообщения.

Проект, в частности, охватывает расширение украинского участка дороги от границы в направлении Черновцов до двух полос движения в каждом направлении, синхронизацию подъездов и логистических решений с новым скоростным участком Сучава – Сирет на румынской стороне, а также подготовку инфраструктуры к росту транспортных потоков после завершения строительства.

Ожидается, что реализация проекта позволит уменьшить «узкие места» на украинском участке границы, обеспечить более быстрое и безопасное движение транспорта и усилить интеграцию транспортной сети Украины с европейской.

Параллельно уже начаты работы по расширению пункта пропуска «Порубное» для грузового транспорта. До конца года планируется увеличить его пропускную способность путем реконструкции и увеличения количества полос движения.

ЕС дороги Украина Румыния

