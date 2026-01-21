Україна та Румунія за кошти ЄС модернізують кордон «Порубне – Сірет»

Київ і Бухарест узгодили інфраструктурний проєкт за програмою SAFE, який передбачає швидкісну дорогу та розширення під’їздів до кордону.

Україна та Румунія узгодили спільний інфраструктурний проєкт розвитку прикордонного сполучення на напрямку «Порубне – Сірет», який буде реалізовано за фінансування Європейського Союзу в межах механізму SAFE (Security Action for Europe). Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Для синхронізації рішень по обидва боки кордону сторони підписали відповідний протокол. Проєкт передбачає будівництво швидкісної дороги Сучава – Сірет на території Румунії, яка є частиною автомагістралі A7 та матиме вихід безпосередньо до українського кордону. Також заплановано модернізацію української ділянки дороги у напрямку Чернівців, що має підвищити пропускну спроможність пункту пропуску «Порубне – Сірет».

Заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач наголосив, що для України принципово важливо, аби інфраструктурні рішення на кордоні були узгоджені по обидва боки. За його словами, ключовим у цьому проєкті є не лише будівництво швидкісної дороги на румунській стороні, а й модернізація українських під’їздів до кордону, що дозволить усунути наявні «вузькі місця» та зробити кордон зручним елементом транспортного сполучення.

Проєкт, зокрема, охоплює розширення української ділянки дороги від кордону у напрямку Чернівців до двох смуг руху в кожному напрямку, синхронізацію під’їздів і логістичних рішень з новою швидкісною ділянкою Сучава – Сірет на румунській стороні, а також підготовку інфраструктури до зростання транспортних потоків після завершення будівництва.

Очікується, що реалізація проєкту дозволить зменшити «вузькі місця» на українській ділянці кордону, забезпечити швидший і безпечніший рух транспорту та посилити інтеграцію транспортної мережі України з європейською.

Паралельно вже розпочато роботи з розширення пункту пропуску «Порубне» для вантажного транспорту. До кінця року планується збільшити його пропускну здатність шляхом реконструкції та збільшення кількості смуг руху.

