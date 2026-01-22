В Украине 22 января отмечают День Соборности

22 января украинцы чествуют событие, ставшее символом объединения государства.

День Соборности Украины напоминает о том, что сила государства заключается в единстве. 22 января отмечается 106-я годовщина Акта воссоединения — события, которое объединило украинцев, разделенных границами, вокруг идеи создания свободной, независимой и соборной Украины.

Именно в этот день 1919 года на Софийской площади в Киеве был торжественно провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Этот шаг стал символом общей борьбы украинцев за независимость и территориальную целостность.

Живая цепь как символ единства

Главной традицией Дня Соборности является образование живой цепи — символа объединения украинских земель. Впервые такая акция была проведена в 1990 году по случаю 71-й годовщины Акта объединения.

Тогда живая цепь простиралась более чем на 770 километров — от Ивано-Франковска до Киева. В мероприятии приняли участие более трех миллионов человек. С тех пор эта форма чествования Дня Соборности стала ежегодной традицией.

Традиции и символы праздника

Основной традицией остается именно живая цепь, которую украинцы выстраивают в разных городах и регионах, демонстрируя государственное единство. История этой традиции берет свое начало в 1990 году, когда цепь соединила Киев, Львов, Ивано-Франковск, Стрый, Тернополь, Житомир и Ровно.

Песня как культурный символ соборности

Одним из культурных символов соборности Украины считается песня «За Украину». Она стала выразителем идеи единства украинских земель. Текст песни создан на стихи поэта Николая Вороного, опубликованные в начале 1917 года.

Песня быстро приобрела популярность среди сечевых стрельцов, а уже в конце того же года ее исполняло украинское войско не только в Галичине, но и в разных регионах Украины.

Поздравляем с Днем Соборности Украины. Этот день напоминает, что сила нашего государства — в единстве людей, земель и общих ценностей. Соборность стала основой украинской государственности и остается ключевым условием нашей свободы сегодня. Желаем мира, согласия и веры в общее будущее Украины.

Поздравление с Днем Соборности Украины в прозе

***

В День Соборности Украины вспоминаем событие, которое объединило украинские земли и стало символом национального единства. Сегодня эта идея звучит особенно остро и актуально. Желаем, чтобы взаимная поддержка, ответственность и солидарность всегда преобладали над разногласиями. Пусть Украина будет сильной и целостной.

***

Поздравляем с Днем Соборности Украины — днем, напоминающим о совместном выборе украинцев жить в едином государстве. Единство и взаимное доверие были и остаются основой нашей устойчивости. Желаем мира, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Вместе мы способны сохранить и защитить свою страну.

***

В этот день Украина чтит идею соборности как фундамент государственности и национальной идентичности. Сегодня единство — не только исторический символ, но и ежедневная ответственность каждого. Желаем украинцам силы, взаимопонимания и веры в общую победу. Пусть страна развивается в мире и согласии.

***

С Днем Соборности Украины. Этот день напоминает, что независимость и свобода возможны только при условии единства общества. Сегодня украинцы снова доказывают, что общая цель способна объединить страну несмотря на все испытания. Желаем мира, выдержки и уверенности в будущем.

***

Поздравляем с Днем Соборности Украины — днем, который утвердил стремление украинцев к единому государству. События прошлого и настоящего доказывают, что единство остается нашей величайшей силой. Желаем взаимной поддержки, стойкости и мира для каждой семьи. Пусть Украина будет целостной и сильной.

***

В День Соборности Украины хочется пожелать нашему государству мира и стабильного развития. Единство, за которое боролись поколения украинцев, сегодня имеет особое значение. Оно проявляется во взаимной поддержке, ответственности и совместной работе ради будущего. Пусть Украина остается неделимой и свободной.

***

С Днем Соборности Украины. Эта дата напоминает, что исторические решения имеют силу формировать будущее страны. Сегодня идея соборности объединяет украинцев в общем стремлении сохранить государство и его целостность. Желаем мира, согласия и веры в собственные силы.

***

В День Соборности желаем каждому украинцу чувствовать силу единства и ответственность за будущее своего государства. Вместе — к Победе и миру.

