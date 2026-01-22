В Україні 22 січня відзначають День Соборності

22 січня українці вшановують подію, що стала символом об’єднання держави.

День Соборності України нагадує про те, що сила держави полягає в єдності. 22 січня відзначається 106-та річниця Акту Злуки — події, яка об’єднала українців, розділених кордонами, навколо ідеї створення вільної, незалежної та соборної України.

Саме цього дня 1919 року на Софійській площі в Києві було урочисто проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Цей крок став символом спільної боротьби українців за незалежність і територіальну цілісність.

Живий ланцюг як символ єдності

Головною традицією Дня Соборності є утворення живого ланцюга — символу об’єднання українських земель. Уперше таку акцію провели у 1990 році з нагоди 71-ї річниці Акту Злуки.

Тоді живий ланцюг простягнувся більш ніж на 770 кілометрів — від Івано-Франківська до Києва. У заході взяли участь понад три мільйони людей. Відтоді ця форма вшанування Дня Соборності стала щорічною традицією.

Традиції та символи свята

Основною традицією залишається саме живий ланцюг, який українці вибудовують у різних містах і регіонах, демонструючи державну єдність. Історія цієї традиції бере початок у 1990 році, коли ланцюг з’єднав Київ, Львів, Івано-Франківськ, Стрий, Тернопіль, Житомир та Рівне.

Пісня як культурний символ соборності

Одним із культурних символів соборності України вважають пісню «За Україну». Вона стала виразником ідеї єдності українських земель. Текст пісні створений на вірші поета Миколи Вороного, опубліковані на початку 1917 року.

Пісня швидко набула популярності серед січових стрільців, а вже наприкінці того ж року її виконувало українське військо не лише в Галичині, а й у різних регіонах України.

Вітаємо з Днем Соборності України. Цей день нагадує, що сила нашої держави — в єдності людей, земель і спільних цінностей. Соборність стала основою української державності й залишається ключовою умовою нашої свободи сьогодні. Бажаємо миру, злагоди та віри у спільне майбутнє України.

Привітання з Днем Соборності України у прозі

***

У День Соборності України згадуємо подію, яка об’єднала українські землі та стала символом національної єдності. Сьогодні ця ідея звучить особливо гостро й актуально. Бажаємо, щоб взаємна підтримка, відповідальність і солідарність завжди переважали розбіжності. Нехай Україна буде сильною та цілісною.

***

Вітаємо з Днем Соборності України — днем, що нагадує про спільний вибір українців жити в єдиній державі. Єдність і взаємна довіра були та залишаються основою нашої стійкості. Бажаємо миру, стабільності та впевненості в завтрашньому дні. Разом ми здатні зберегти і захистити свою країну.

***

У цей день Україна вшановує ідею соборності як фундамент державності та національної ідентичності. Сьогодні єдність — не лише історичний символ, а щоденна відповідальність кожного. Бажаємо українцям сили, взаєморозуміння та віри у спільну перемогу. Нехай країна розвивається в мирі та злагоді.

***

З Днем Соборності України. Цей день нагадує, що незалежність і свобода можливі лише за умови єдності суспільства. Сьогодні українці знову доводять, що спільна мета здатна об’єднати країну попри всі випробування. Бажаємо миру, витримки та впевненості в майбутньому.

***

Вітаємо з Днем Соборності України — днем, який утвердив прагнення українців до єдиної держави. Події минулого й сьогодення доводять, що єдність залишається нашою найбільшою силою. Бажаємо взаємної підтримки, стійкості та миру для кожної родини. Нехай Україна буде цілісною і сильною.

***

У День Соборності України хочеться побажати нашій державі миру та стабільного розвитку. Єдність, за яку боролися покоління українців, сьогодні має особливе значення. Вона проявляється у взаємній підтримці, відповідальності та спільній роботі заради майбутнього. Нехай Україна залишатиметься неподільною та вільною.

***

З Днем Соборності України. Ця дата нагадує, що історичні рішення мають силу формувати майбутнє країни. Сьогодні ідея соборності об’єднує українців у спільному прагненні зберегти державу та її цілісність. Бажаємо миру, злагоди й віри у власні сили.

***

У День Соборності бажаємо кожному українцю відчувати силу єдності та відповідальність за майбутнє своєї держави. Разом — до Перемоги та миру.

