Сергей Бабак призвал общины не манипулировать надбавками педагогам

Председатель комитета призвал не перекладывать финансовые проблемы образования на педагогов и анонсировал анализ выплат за январь 2026 года.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил об обращении учителей по поводу уменьшения надбавки за престижность труда педагогическим работникам учреждений общего среднего образования в отдельных общинах.

По его словам, с учетом анонсированного Комитетом мониторинга выплат за январь 2026 года важно детально проанализировать, как формировалась заработная плата педагогов, какие именно надбавки и в каких объемах были выплачены по сравнению с декабрем 2025 года, а также не допустить перекладывания финансовых проблем отдельных отраслей образования на учителей школ.

В обращении отмечается необходимость держать эту ситуацию под контролем и не допускать манипуляций с надбавками. Сергей Бабак подчеркнул, что государство адресно направило бюджетные средства именно на повышение заработных плат педагогов.

«Очень призываю общины не манипулировать надбавками. На повышение заработных плат государство адресно направило бюджетные средства», – добавил Бабак.

Ранее Сергей Бабак уточнил, когда и на сколько вырастут зарплаты педагогов. В частности, с 1 января произойдет повышение на 30%, а с сентября должно быть еще +20% к сумме, которая есть сейчас.

