Сергій Бабак закликав громади не маніпулювати з надбавками педагогам

Голова комітету закликав не перекладати фінансові проблеми освіти на педагогів та анонсував аналіз виплат за січень 2026 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив про звернення від учителів щодо зменшення надбавки за престижність праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в окремих громадах.

За його словами, з урахуванням анонсованого Комітетом моніторингу виплат за січень 2026 року важливо детально проаналізувати, як формувалася заробітна плата педагогів, які саме надбавки та в яких обсягах були виплачені порівняно з груднем 2025 року, а також не допустити перекладання фінансових проблем окремих галузей освіти на вчителів шкіл.

У зверненні наголошується на необхідності тримати цю ситуацію на контролі та не допускати маніпуляцій із надбавками. Сергій Бабак підкреслив, що держава адресно спрямувала бюджетні кошти саме на підвищення заробітних плат педагогів.

«Дуже закликаю громади не маніпулювати надбавками. На підвищення заробітних плат держава адресно спрямувала бюджетні кошти», – додав Бабак.

Раніше Сергій Бабак уточнив, коли і на скільки зростуть зарплати педагогів. Зокрема, з 1 січня відбудеться підвищення на 30%, а з вересня має бути ще +20% до суми, що є зараз.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.