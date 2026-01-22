  1. В Украине

Рынок топлива в Украине стабилен и полностью обеспечен ресурсом – Николай Колесник

23:12, 22 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Диверсификация поставок и внутреннее производство гарантируют стабильность рынка и отсутствие дефицита.
Рынок топлива в Украине стабилен и полностью обеспечен ресурсом – Николай Колесник
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Рынок топлива в Украине функционирует стабильно и обеспечен необходимым ресурсом. Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, диверсификация путей поставок позволяет обеспечить регулярную логистику светлых нефтепродуктов и удовлетворять потребности потребителей. В то же время активная работа генераторов поддерживает спрос на топливо, даже в традиционно низкий сезон потребления в январе.

С начала года в Украину уже импортировано более 344 тысяч тонн топлива. «Важную роль играет и внутренний производитель», – добавил Колесник.

Заместитель министра подчеркнул, что ключевым фактором стабильности является диверсификация путей поставки: топливо поступает автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. «Ни один отдельный инфраструктурный объект не является критическим, а в случае локальных ограничений рынок автоматически переходит на альтернативные маршруты», – отметил он.

Колесник также отметил, что текущая логистическая ситуация не создает оснований для ценовых колебаний или дефицита. «Ценообразование определяется комплексом факторов, включая мировые цены и налоговую политику. Логистика не создает оснований для нестабильности рынка», – подчеркнул заместитель министра.

Он напомнил о действующей государственной системе мониторинга объемов и качества топлива, а также системе минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. Администратором электронной системы отчетности является АО «Оператор рынка», что позволяет контролировать баланс рынка, качество топлива и оперативно реагировать на любые признаки кризисных явлений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина энергетика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВСП отменил отставку Плотницкого: ВАКС признал судью виновным в получении взятки

Высший совет правосудия прекратил отставку судьи Плотницкого в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора.

Ошибочные средства на счете: почему суд в Павлограде не признал овердрафт кредитом и отказал в моральном ущербе несовершеннолетней клиентке

Суд отклонил финансовые претензии истца и не подтвердил доводы о душевных страданиях ответчика.

Высший совет правосудия уволил в отставку судью Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко

Судья Апелляционного суда Киева Чернушенко Антон Васильевич покидает должность в связи с подачей заявления об увольнении в отставку.

В Украине создадут Национальное бюро расследований аварийных событий на транспорте

Сотрудники будущего Бюро смогут беспрепятственно заходить на любые территории и изымать транспорт и документы.

Больше получателей и более длительные сроки: как изменят единовременную помощь пострадавшим от войны

Законопроект предусматривает уточнение условий получения единовременной денежной помощи, расширение круга получателей и совершенствование механизма её выплаты.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]