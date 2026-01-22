Рынок топлива в Украине стабилен и полностью обеспечен ресурсом – Николай Колесник

Диверсификация поставок и внутреннее производство гарантируют стабильность рынка и отсутствие дефицита.

Рынок топлива в Украине функционирует стабильно и обеспечен необходимым ресурсом. Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

По его словам, диверсификация путей поставок позволяет обеспечить регулярную логистику светлых нефтепродуктов и удовлетворять потребности потребителей. В то же время активная работа генераторов поддерживает спрос на топливо, даже в традиционно низкий сезон потребления в январе.

С начала года в Украину уже импортировано более 344 тысяч тонн топлива. «Важную роль играет и внутренний производитель», – добавил Колесник.

Заместитель министра подчеркнул, что ключевым фактором стабильности является диверсификация путей поставки: топливо поступает автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. «Ни один отдельный инфраструктурный объект не является критическим, а в случае локальных ограничений рынок автоматически переходит на альтернативные маршруты», – отметил он.

Колесник также отметил, что текущая логистическая ситуация не создает оснований для ценовых колебаний или дефицита. «Ценообразование определяется комплексом факторов, включая мировые цены и налоговую политику. Логистика не создает оснований для нестабильности рынка», – подчеркнул заместитель министра.

Он напомнил о действующей государственной системе мониторинга объемов и качества топлива, а также системе минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. Администратором электронной системы отчетности является АО «Оператор рынка», что позволяет контролировать баланс рынка, качество топлива и оперативно реагировать на любые признаки кризисных явлений.

