Ринок пального в Україні стабільний і повністю забезпечений ресурсом – Микола Колісник

Диверсифікація постачань та внутрішнє виробництво гарантують стабільність ринку та відсутність дефіциту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ринок пального в Україні функціонує стабільно та забезпечений необхідним ресурсом. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

За його словами, диверсифікація шляхів постачання дозволяє забезпечити регулярну логістику світлих нафтопродуктів і задовольняти потреби споживачів. Водночас активна робота генераторів підтримує попит на пальне, навіть у традиційно низький сезон споживання в січні.

Від початку року в Україну вже імпортовано понад 344 тисячі тонн пального. «Важливу роль відіграє і внутрішній виробник», – додав Колісник.

Заступник міністра підкреслив, що ключовим фактором стабільності є диверсифікація шляхів постачання: паливо надходить автомобільним, залізничним та морським транспортом. «Жоден окремий інфраструктурний об’єкт не є критичним, а у разі локальних обмежень ринок автоматично переходить на альтернативні маршрути», – зазначив він.

Колісник також відзначив, що поточна логістична ситуація не створює підстав для цінових коливань або дефіциту. «Ціноутворення визначається комплексом факторів, включно зі світовими цінами та податковою політикою. Логістика не створює підстав для нестабільності ринку», – наголосив заступник міністра.

Він нагадав про діючу державну систему моніторингу обсягів та якості пального, а також систему мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Адміністратором електронної системи репортингу є АТ «Оператор ринку», що дозволяє контролювати баланс ринку, якість пального та оперативно реагувати на будь-які ознаки кризових явищ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.