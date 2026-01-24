  1. В Украине

Облагается ли налогом участие работника в семинаре или обучении за счет работодателя: разъяснение

18:57, 24 января 2026
Налоговики разъяснили, в каких случаях НДФЛ не начисляется, а когда оплата считается дополнительным благом.
Работодатели все чаще направляют работников на обучение, семинары и конференции — как в Украине, так и за границей. В то же время у бизнеса регулярно возникает вопрос: считаются ли такие расходы доходом работника и нужно ли уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Разъяснения по этому поводу предоставили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

Обучение работников: что предусматривает закон

Согласно Закону Украины «О профессиональном развитии работников», организация профессионального обучения осуществляется работодателем с учетом потребностей собственной хозяйственной деятельности.

Закон позволяет работодателям организовывать:

  • формальное профессиональное обучение (повышение квалификации, переподготовка, стажировка, специализация), по результатам которого выдается документ установленного образца;
  • неформальное профессиональное обучение — приобретение знаний и навыков без четко определенных сроков и форм, с согласия работника и за счет работодателя.

Такое обучение может проводиться как у самого работодателя, так и в учебных заведениях, на предприятиях или в других организациях, в том числе за границей.

Когда расходы на обучение не облагаются НДФЛ

Налоговый кодекс Украины предусматривает, что не включаются в налогооблагаемый доход работника:

  • суммы, уплаченные работодателем в пользу отечественных высших или профессионально-технических учебных заведений за обучение, подготовку или переподготовку работника — в пределах трехкратного размера минимальной заработной платы за каждый месяц обучения;
  • расходы работодателя на повышение квалификации или переподготовку работника, если такие расходы осуществлены в соответствии с законом.

В 2026 году предельная сумма, не подлежащая налогообложению, составляет 25 941 грн в месяц обучения.

Когда возникает налогооблагаемый доход

Если указанные условия нарушены или сумма расходов превышает установленный лимит, часть превышения признается дополнительным благом работника. В таком случае она включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход и облагается НДФЛ по ставке 18%.

Семинары и конференции: ключевое значение имеет договор

Отдельное внимание налоговики обращают на участие работников в семинарах и конференциях.

По общему правилу, участие в таких мероприятиях оформляется как получение информационно-консультационных услуг на основании договора с организатором.

И здесь решающее значение имеет ответ на вопрос: кто является получателем услуг по договору.

Если получатель услуг — работодатель

  • работник лишь представляет интересы юридического лица;
  • средства, уплаченные работодателем за участие в семинаре или конференции, не являются доходом работника;
  • НДФЛ не начисляется.

Если получатель услуг — работник

  • даже если оплату осуществляет работодатель;
  • такая оплата считается дополнительным благом работника;
  • сумма включается в налогооблагаемый доход и облагается по ставке 18%.

Что важно учесть работодателям

Налоговики подчеркивают: для избежания налоговых рисков работодателям следует внимательно:

  • формулировать условия договоров с организаторами обучения, семинаров и конференций;
  • четко определять, кто является получателем услуг;
  • документально подтверждать связь обучения с хозяйственной деятельностью предприятия.

Именно эти нюансы чаще всего становятся основанием для доначислений во время налоговых проверок.

Лента новостей

