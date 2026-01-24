Облагается ли налогом участие работника в семинаре или обучении за счет работодателя: разъяснение

Налоговики разъяснили, в каких случаях НДФЛ не начисляется, а когда оплата считается дополнительным благом.

Работодатели все чаще направляют работников на обучение, семинары и конференции — как в Украине, так и за границей. В то же время у бизнеса регулярно возникает вопрос: считаются ли такие расходы доходом работника и нужно ли уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Разъяснения по этому поводу предоставили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

Обучение работников: что предусматривает закон

Согласно Закону Украины «О профессиональном развитии работников», организация профессионального обучения осуществляется работодателем с учетом потребностей собственной хозяйственной деятельности.

Закон позволяет работодателям организовывать:

формальное профессиональное обучение (повышение квалификации, переподготовка, стажировка, специализация), по результатам которого выдается документ установленного образца;

неформальное профессиональное обучение — приобретение знаний и навыков без четко определенных сроков и форм, с согласия работника и за счет работодателя.

Такое обучение может проводиться как у самого работодателя, так и в учебных заведениях, на предприятиях или в других организациях, в том числе за границей.

Когда расходы на обучение не облагаются НДФЛ

Налоговый кодекс Украины предусматривает, что не включаются в налогооблагаемый доход работника:

суммы, уплаченные работодателем в пользу отечественных высших или профессионально-технических учебных заведений за обучение, подготовку или переподготовку работника — в пределах трехкратного размера минимальной заработной платы за каждый месяц обучения;

расходы работодателя на повышение квалификации или переподготовку работника, если такие расходы осуществлены в соответствии с законом.

В 2026 году предельная сумма, не подлежащая налогообложению, составляет 25 941 грн в месяц обучения.

Когда возникает налогооблагаемый доход

Если указанные условия нарушены или сумма расходов превышает установленный лимит, часть превышения признается дополнительным благом работника. В таком случае она включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход и облагается НДФЛ по ставке 18%.

Семинары и конференции: ключевое значение имеет договор

Отдельное внимание налоговики обращают на участие работников в семинарах и конференциях.

По общему правилу, участие в таких мероприятиях оформляется как получение информационно-консультационных услуг на основании договора с организатором.

И здесь решающее значение имеет ответ на вопрос: кто является получателем услуг по договору.

Если получатель услуг — работодатель

работник лишь представляет интересы юридического лица;

средства, уплаченные работодателем за участие в семинаре или конференции, не являются доходом работника;

НДФЛ не начисляется.

Если получатель услуг — работник

даже если оплату осуществляет работодатель;

такая оплата считается дополнительным благом работника;

сумма включается в налогооблагаемый доход и облагается по ставке 18%.

Что важно учесть работодателям

Налоговики подчеркивают: для избежания налоговых рисков работодателям следует внимательно:

формулировать условия договоров с организаторами обучения, семинаров и конференций;

четко определять, кто является получателем услуг;

документально подтверждать связь обучения с хозяйственной деятельностью предприятия.

Именно эти нюансы чаще всего становятся основанием для доначислений во время налоговых проверок.

